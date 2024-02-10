Здоровье
Опубликовано 10 февраля 2024, 17:50
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Ломит суставы при смене погоды? Врач назвала способы снять боль

Люди с больными суставами могут предсказать смену погоды лучше всяких синоптиков — проблемные места заранее дают о себе знать. В такие моменты хочется побыстрее избавиться от болевых ощущений. Сделать это можно не только лекарствами. Какие ещё способы снять боль в суставах существуют, рассказала ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король.
Freepik/stefamerpik

Freepik/stefamerpik

Один из способов — сохранять физическую активность. Так в суставах вырабатывается больше синовиальной жидкости, а боль становится меньше. Регулярные нагрузки помогают не просто снизить неприятные ощущения, но и уменьшить частоту обострений, отметила Король.

Если погода плохая и нет возможности выйти на улицу, можно дома заниматься лечебной физкультурой, которую прописал врач.

Помогают в таких случаях тёплые ванны. Они уменьшат боль и скованность в суставах. Но есть ограничения: если у человека припухли суставы, от такой процедуры надо отказаться.

Если вы чувствуете боль в мелких суставах костей и стоп, можно воспользоваться гелями и мазями с нестероидными противовоспалительными препаратами.

Если болят крупные суставы — например, тазобедренные — эти препараты будут неэффективны. Стоит узнать у своего врача, какие лекарства можно применять симптоматически, сказала Король «Газете.ru».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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