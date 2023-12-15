Здоровье
06:00, 15 декабря 2023
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Врач рассказала, что делать женщине с недержанием мочи

Проблема недержания мочи у женщин встречается чаще, чем о ней говорят, рассказала акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор Анна», д. м. н. Анна Марченко. С ней сталкивается до половины женщин в менопаузе и примерно 10% в предменопаузе, а при раннем климаксе она и вовсе встречается в 80% случаев. Эксперт объяснила, в чём причина и как лечить недержание.

Врач рассказала, что делать женщине с недержанием мочи
© Freepik

Недержание мочи у женщин связано со снижением уровня эстрогенов. Из-за этого ослабевает мышечный тонус и эластичность стенок уретры, а мышцы тазового дна и связочный аппарат становятся дряблыми.

Риск развития недержания в период климакса выше у тех, кто:

  • перенёс многократные или тяжёлые роды;
  • пережил инсульты;
  • имеет травмы мозга или повреждение периферической нервной системы;
  • страдает сахарным диабетом;
  • страдает варикозным расширением вен;
  • имеет лишний вес;
  • занимается тяжёлым физическим трудом;
  • профессионально занимается спортом.

Есть и генетический фактор — в зоне риска женщины, родственницы которых страдали пролапсом тазовых органов, отметила врач.

Есть три формы заболевания:

  • лёгкая, когда незначительное недержание проявляется только при тяжёлых физических нагрузках или сильном кашле;
  • средняя, когда непроизвольное мочеиспускание случается даже при лёгких физических нагрузках, например, при ходьбе или поднятии незначительных тяжестей;
  • тяжёлая, когда женщина почти не контролирует мочеиспускания.

Есть несколько видов лечения недержания у женщин, рассказала врач «Газете.ru»:

  • медикаментозная терапия: врач прописывает гормональные препараты и заместительную эстрогенотерапию;
  • гимнастика, физиотерапия, электростимуляция ослабленных мышц;
  • неодимовый лазер: им воздействуют на слизистую, за счёт чего в конечном счёте происходит реконструкция стенок влагалища, восстановление коллагенового каркаса, а также улучшение кровоснабжения и восстановление рецепторов мочеполовых половых органов;
  • хирургическая операция.
Автор:Евгения Лещова
Редакция
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