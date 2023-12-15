Врач рассказала, что делать женщине с недержанием мочи

Недержание мочи у женщин связано со снижением уровня эстрогенов. Из-за этого ослабевает мышечный тонус и эластичность стенок уретры, а мышцы тазового дна и связочный аппарат становятся дряблыми.

Риск развития недержания в период климакса выше у тех, кто:

перенёс многократные или тяжёлые роды;

пережил инсульты;

имеет травмы мозга или повреждение периферической нервной системы;

страдает сахарным диабетом;

страдает варикозным расширением вен;

имеет лишний вес;

занимается тяжёлым физическим трудом;

профессионально занимается спортом.

Есть и генетический фактор — в зоне риска женщины, родственницы которых страдали пролапсом тазовых органов, отметила врач.

Есть три формы заболевания:

лёгкая, когда незначительное недержание проявляется только при тяжёлых физических нагрузках или сильном кашле;

средняя, когда непроизвольное мочеиспускание случается даже при лёгких физических нагрузках, например, при ходьбе или поднятии незначительных тяжестей;

тяжёлая, когда женщина почти не контролирует мочеиспускания.

Есть несколько видов лечения недержания у женщин, рассказала врач «Газете.ru»: