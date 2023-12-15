Врач рассказала, что делать женщине с недержанием мочи
Проблема недержания мочи у женщин встречается чаще, чем о ней говорят, рассказала акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор Анна», д. м. н. Анна Марченко. С ней сталкивается до половины женщин в менопаузе и примерно 10% в предменопаузе, а при раннем климаксе она и вовсе встречается в 80% случаев. Эксперт объяснила, в чём причина и как лечить недержание.
Недержание мочи у женщин связано со снижением уровня эстрогенов. Из-за этого ослабевает мышечный тонус и эластичность стенок уретры, а мышцы тазового дна и связочный аппарат становятся дряблыми.
Риск развития недержания в период климакса выше у тех, кто:
- перенёс многократные или тяжёлые роды;
- пережил инсульты;
- имеет травмы мозга или повреждение периферической нервной системы;
- страдает сахарным диабетом;
- страдает варикозным расширением вен;
- имеет лишний вес;
- занимается тяжёлым физическим трудом;
- профессионально занимается спортом.
Есть и генетический фактор — в зоне риска женщины, родственницы которых страдали пролапсом тазовых органов, отметила врач.
Есть три формы заболевания:
- лёгкая, когда незначительное недержание проявляется только при тяжёлых физических нагрузках или сильном кашле;
- средняя, когда непроизвольное мочеиспускание случается даже при лёгких физических нагрузках, например, при ходьбе или поднятии незначительных тяжестей;
- тяжёлая, когда женщина почти не контролирует мочеиспускания.
Есть несколько видов лечения недержания у женщин, рассказала врач «Газете.ru»:
- медикаментозная терапия: врач прописывает гормональные препараты и заместительную эстрогенотерапию;
- гимнастика, физиотерапия, электростимуляция ослабленных мышц;
- неодимовый лазер: им воздействуют на слизистую, за счёт чего в конечном счёте происходит реконструкция стенок влагалища, восстановление коллагенового каркаса, а также улучшение кровоснабжения и восстановление рецепторов мочеполовых половых органов;
- хирургическая операция.