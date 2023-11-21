Врач рассказала, что полезно есть в холода. Варианты — на любой вкус
Человеческому организму для счастья и так много надо, а смена сезона, тем более на тусклый и холодный, его ещё больше ослабляет. Сразу появляется нехватка витаминов, что не может не отразиться на состоянии. Поэтому придётся слегка изменить своё питание. Что лучше всего добавить в рацион, РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова.
Во-первых, в холода организму приходится поддерживать необходимый уровень теплообмена, поэтому его нужно снабдить энергией — не забывать про углеводы.
Во-вторых, солнце радует крайне редко, а значит, снижен уровень витамина D. Больше всего его в диком лососе, рыбьем жире и селёдке.
В-третьих, появляется нехватка магния, хрома и группы витаминов В — такие потери сказываются на настроении и пищевом поведении. Но выход есть — всё это плюс триптофан содержится в какао-бобах, молочных продуктах, особенно в сыре, в рыбе, мясе, бобовых, орехах, икре, морской капусте.
Если тёмным вечером очень хочется сладкого, можно съесть, например, злаковый батончик, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды. Кроме этого, в качестве перекуса подойдут цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами и фруктово-ореховые смеси.
А ещё для осенних блюд отлично подойдут три сезонных овоща: тыква, свёкла и капуста. У них отличный витаминный состав.