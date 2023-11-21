Врач рассказала, что полезно есть в холода. Варианты — на любой вкус

Во-первых, в холода организму приходится поддерживать необходимый уровень теплообмена, поэтому его нужно снабдить энергией — не забывать про углеводы.

Во-вторых, солнце радует крайне редко, а значит, снижен уровень витамина D. Больше всего его в диком лососе, рыбьем жире и селёдке.

В-третьих, появляется нехватка магния, хрома и группы витаминов В — такие потери сказываются на настроении и пищевом поведении. Но выход есть — всё это плюс триптофан содержится в какао-бобах, молочных продуктах, особенно в сыре, в рыбе, мясе, бобовых, орехах, икре, морской капусте.

Если тёмным вечером очень хочется сладкого, можно съесть, например, злаковый батончик, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды. Кроме этого, в качестве перекуса подойдут цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами и фруктово-ореховые смеси.

А ещё для осенних блюд отлично подойдут три сезонных овоща: тыква, свёкла и капуста. У них отличный витаминный состав.