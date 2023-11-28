Врач рассказала, где кроме печени есть жизненно важный витамин B12

Витамин B12: продукты

Много этого витамина — в говяжьей печени, 60 мкг на 100 г. Поменьше, но всё же больше, чем в других продуктах, — в куриной (16 мкг).

Источники B12 для любителей мяса — говядина (3 мкг) и индейка (1,6 мкг).

Тем, кто предпочитает рыбу, можно взять витамин B12 из скумбрии (12 мкг), сельди (10 мкг) и карпа (1,5 мкг).

Также это витамин есть в яйцах (1,95 мкг) и твороге (1,32 мкг).

Витамин B12: норма

По словам нутрициолога, принято называть примерные значения. Они такие:

взрослые — 2,4 мкг в сутки;

дети — 0,9 мкг;

беременные — до 2,6 мкг.

Дефицит витамина B12

Нехватка проявляется так:

бледность кожи или желтоватый цвет;

слабость;

быстрая утомляемость;

язык будто лакированный: блестящий, гладкий и яркий;

воспаление уголков и слизистой рта (ангулярный стоматит и жжение языка).

Дефицит этого витамина может вылиться в В12-дефицитную анемию, рассказала специалист aif.ru. Она характеризуется нарушением синтеза эритроцитов, снижением гемоглобина и ростом уровня аминокислоты гомоцистеин, которая начинает разрушать внутренние стенки сосудов и привести к образованию тромбов.

Зачем нужен B12

Он — важная составляющая в работе нервной системы, рассказали в Роскачестве. Также нужен для образования эритроцитов и синтеза ДНК.