Врач рассказала, где кроме печени есть жизненно важный витамин B12
Учёные подсчитали, что больше всего витамина B12 содержится в говяжьей и куриной печени. Но есть варианты и для любителей рыбы. Главное, о чём нужно помнить: организм не вырабатывает этот витамин, поэтому заполучить его можно только с помощью еды. И основные источники — продукты животного происхождения. Какие и что будет при дефиците, рассказала врач-нутрициолог Тагуи Аветова.
Витамин B12: продукты
Много этого витамина — в говяжьей печени, 60 мкг на 100 г. Поменьше, но всё же больше, чем в других продуктах, — в куриной (16 мкг).
Источники B12 для любителей мяса — говядина (3 мкг) и индейка (1,6 мкг).
Тем, кто предпочитает рыбу, можно взять витамин B12 из скумбрии (12 мкг), сельди (10 мкг) и карпа (1,5 мкг).
Также это витамин есть в яйцах (1,95 мкг) и твороге (1,32 мкг).
Витамин B12: норма
По словам нутрициолога, принято называть примерные значения. Они такие:
- взрослые — 2,4 мкг в сутки;
- дети — 0,9 мкг;
- беременные — до 2,6 мкг.
Дефицит витамина B12
Нехватка проявляется так:
- бледность кожи или желтоватый цвет;
- слабость;
- быстрая утомляемость;
- язык будто лакированный: блестящий, гладкий и яркий;
- воспаление уголков и слизистой рта (ангулярный стоматит и жжение языка).
Дефицит этого витамина может вылиться в В12-дефицитную анемию, рассказала специалист aif.ru. Она характеризуется нарушением синтеза эритроцитов, снижением гемоглобина и ростом уровня аминокислоты гомоцистеин, которая начинает разрушать внутренние стенки сосудов и привести к образованию тромбов.
Зачем нужен B12
Он — важная составляющая в работе нервной системы, рассказали в Роскачестве. Также нужен для образования эритроцитов и синтеза ДНК.