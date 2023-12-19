Врач рассказала, как быстро похудеть к Новому году без диеты

Если вам хочется немного сбросить вес, нужно поработать над уменьшением количества жидкости, а не жира в теле, посоветовала Залетова, которая возглавляет дневной стационар в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.

Для этого нужно убрать из рациона всё солёное и недосаливать еду. А чтобы организм быстрее очистился, нужно пить побольше воды, привело совет эндокринолога РИА «Новости».

Некоторые перед Новым годом пытаются похудеть с помощью БАДов. Эксперты объяснили, действительно ли это работает.