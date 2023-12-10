Врач рассказала, как есть фастфуд и худеть. Срочно записываем

Как объяснила нутрициолог Елена Башкирова, фастфуд — это любая еда, которую можно есть на ходу и впопыхах. Просто чаще всего это что-то вредное, но даже здоровая и сбалансированная пища не принесёт пользы, если её есть не глядя и толком не пережёвывая.

Но если хочется классического фастфуда, то можно просто по-другому его приготовить, заменив некоторые ингредиенты. Например, тесто для булочек можно делать из цельнозерновой муки, вместо непонятной котлеты можно сделать свою из нежирных видов мяса или вообще положить кусок птицы или рыбы, главное — приготовить на пару, запечь или отварить.

Овощей, конечно, нужно будет добавить от души, а соус можно сделать самому и вместо майонеза положить сметану с горчицей и так далее. А картошку фри можно заменить высушенными в духовке картофелем и овощами.

А если этот фастфуд не делать основой питания, а вмещать в те 20%, о которых говорится в законе Парето, то эти вкусности и похудению мешать не будут. А что за принцип 80/20 — можно почитать здесь.