Здоровье
09:45, 22 сентября 2023
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Врач рассказала, как избавиться от запора с помощью гимнастики. Подойдёт не всем

Специальные упражнения, которые можно сделать дома и самомассаж живота, — дополнительная надежда на успех страдающих запорами. Но есть две проблемы: во-первых, всё это можно делать только с одобрения врача, а во-вторых, подобные методы вам могут быть и вовсе противопоказаны. Подробнее рассказала врач-гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой» Алла Неруллина.

Врач рассказала, как избавиться от запора с помощью гимнастики. Подойдёт не всем
© Freepik/yanalya

Гастроэнтеролог порекомендовала для улучшения перистальтики кишечника увеличить ежедневную физическую активность. Это может быть йога, плавание, бег, обычная ходьба. Если же запор появился из-за стресса, можно делать и упражнения для расслабления.

Но упражнения не подходят людям с:

  • обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта;
  • болевым синдромом;
  • пупочной грыжей;
  • повышенным артериальным давлением;
  • беременным.

Если вы не в этом списке и врач сказал «можно», делайте гимнастику утром до завтрака или через два часа после еды.

Гимнастика от запора

Упражнения лёжа на спине

  1. Подтяните колени к животу, задержитесь в этой позиции на несколько секунд, а затем положите вытянутые ноги обратно на кровать. Повторите до 10 раз.
  2. Согните ноги в коленях и двигайте ногами, будто едете на велосипеде. Желательно сделать до 30 повторов.
  3. Сводите и разводите согнутые в коленях ноги. Сделайте по 15–20 раз.

Упражнения стоя

  1. Встаньте прямо, руки вдоль туловища, сделайте глубокий выдох и втяните и надуйте живот без вдохов. Повторите по 5–8 раз.
  2. Шагайте 2–3 минуты на месте, высоко поднимая колени.

Самомассаж

К гимнастике можно добавить самомассаж живота. Делать его нужно не дольше 10 минут. Техника такая: мягко надавливайте рукой на брюшную стенку и делайте круговые движения по часовой стрелке.

Избавиться от запора может помочь целый ассортимент продуктов. Каких — рассказала диетолог Антонелла Дьюэлл. Кроме популярного чернослива, в списке овёс, семена чиа и киви.

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