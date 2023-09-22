Врач рассказала, как избавиться от запора с помощью гимнастики. Подойдёт не всем

Гастроэнтеролог порекомендовала для улучшения перистальтики кишечника увеличить ежедневную физическую активность. Это может быть йога, плавание, бег, обычная ходьба. Если же запор появился из-за стресса, можно делать и упражнения для расслабления.

Но упражнения не подходят людям с:

обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта;

болевым синдромом;

пупочной грыжей;

повышенным артериальным давлением;

беременным.

Если вы не в этом списке и врач сказал «можно», делайте гимнастику утром до завтрака или через два часа после еды.

Гимнастика от запора

Упражнения лёжа на спине

Подтяните колени к животу, задержитесь в этой позиции на несколько секунд, а затем положите вытянутые ноги обратно на кровать. Повторите до 10 раз. Согните ноги в коленях и двигайте ногами, будто едете на велосипеде. Желательно сделать до 30 повторов. Сводите и разводите согнутые в коленях ноги. Сделайте по 15–20 раз.

Упражнения стоя

Встаньте прямо, руки вдоль туловища, сделайте глубокий выдох и втяните и надуйте живот без вдохов. Повторите по 5–8 раз. Шагайте 2–3 минуты на месте, высоко поднимая колени.

Самомассаж

К гимнастике можно добавить самомассаж живота. Делать его нужно не дольше 10 минут. Техника такая: мягко надавливайте рукой на брюшную стенку и делайте круговые движения по часовой стрелке.

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