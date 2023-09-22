Врач рассказала, как избавиться от запора с помощью гимнастики. Подойдёт не всем
Специальные упражнения, которые можно сделать дома и самомассаж живота, — дополнительная надежда на успех страдающих запорами. Но есть две проблемы: во-первых, всё это можно делать только с одобрения врача, а во-вторых, подобные методы вам могут быть и вовсе противопоказаны. Подробнее рассказала врач-гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой» Алла Неруллина.
Гастроэнтеролог порекомендовала для улучшения перистальтики кишечника увеличить ежедневную физическую активность. Это может быть йога, плавание, бег, обычная ходьба. Если же запор появился из-за стресса, можно делать и упражнения для расслабления.
Но упражнения не подходят людям с:
- обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- болевым синдромом;
- пупочной грыжей;
- повышенным артериальным давлением;
- беременным.
Если вы не в этом списке и врач сказал «можно», делайте гимнастику утром до завтрака или через два часа после еды.
Гимнастика от запора
Упражнения лёжа на спине
- Подтяните колени к животу, задержитесь в этой позиции на несколько секунд, а затем положите вытянутые ноги обратно на кровать. Повторите до 10 раз.
- Согните ноги в коленях и двигайте ногами, будто едете на велосипеде. Желательно сделать до 30 повторов.
- Сводите и разводите согнутые в коленях ноги. Сделайте по 15–20 раз.
Упражнения стоя
- Встаньте прямо, руки вдоль туловища, сделайте глубокий выдох и втяните и надуйте живот без вдохов. Повторите по 5–8 раз.
- Шагайте 2–3 минуты на месте, высоко поднимая колени.
Самомассаж
К гимнастике можно добавить самомассаж живота. Делать его нужно не дольше 10 минут. Техника такая: мягко надавливайте рукой на брюшную стенку и делайте круговые движения по часовой стрелке.
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