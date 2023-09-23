Врач рассказала, как лечат рак во время беременности

Из-за того что в женском организме во время беременности постоянно происходят какие-то изменения, поймать рак сложно. Но чтобы его не пропустить, важно обращать внимание на настораживающие сигналы организма и не списывать их на беременность, а также пройти обследования.

Для определения рака проводят:

УЗИ;

маммографию;

генетические тесты;

биопсию.

Лечение сильно зависит от вида рака. Есть менее опасные разновидности — рак щитовидной железы, груди и шейки матки. Их, по словам специалиста, можно вылечить консервативным путём. А вот при лимфоме или раке яичников потребуется более серьёзная терапия, в этом случае есть большая угроза и для матери, и для ребёнка.

При лечении рака могут использовать лучевую или химиотерапию.

Лучевая терапия при беременности несёт риск развития у ребёнка генетических и соматических заболеваний. Безопасна она на ранних сроках и в дозе, не превышающей 100 мГр. В любом случае определять план лечения должен лечащий врач.

Химиотерапию обычно делают в течение 2-го и 3-го триместра — начиная с 12–14 недель до 35–37-й недели. В этом случае врач учитывает стадию развития плода и продолжительность лечения.

Один из женских страхов — развитие рака после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такие случае действительно есть, но все они объединены принципом «после не значит вследствие», рассказала «Секрету фирмы» врач клиники Remedi Анна Кутасова. А в целом рак после ЭКО с ним никак не связан — это доказано многочисленными научными исследованиями.