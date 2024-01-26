Врач рассказала, как не заработать камни в почках, если вы к этому предрасположены

Врач посоветовала всем, кто не хочет мучиться от камней в почках, снизить потребление продуктов, содержащих белок, кальций и соль. Кальций есть в молочных продуктах, а белок — в мясе.

Считается, что для снижения рисков образования камней нужно пить много воды. Это так, но подойдёт не любая вода, рассказала Ярцева порталу «Москва 24». К примеру, если у вас дома течёт сильно кальцинированная вода, обязательно установите фильтры, посоветовала доктор.

Камни в почках сразу распознать непросто, потому что боль может отдавать в разные части тела. Но есть симптомы, которые точно укажут на проблему. Они перечислены тут.