Врач рассказала, как немытый чайник может убить ваши почки

Такая плёнка — отличная среда для активного размножения грибков и бактерий. Они в итоге попадают в чай, а вместе с ним — в организм. Из-за этого могут развиться пищевые токсикоинфекции и инфекции пищеварительного тракта — эшерихиоз, стафилококковое поражение и сальмонеллёз.

Если как следует не отмыть чайник от налёта и снова заварить в нём чай, образуются танины и оксалатные соли. Они могут вредить желудку и работе почек, написал со ссылкой на Парецкую портал «Доктор Питер».

С самим чаем тоже надо быть аккуратными. Особенно в плане количества. Иначе он превратится из полезного напитка в яд.