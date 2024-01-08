Врач рассказала, как немытый чайник может убить ваши почки
Коричневый налёт внутри чайника называют чайными «сливками». Звучит приятно. На самом деле ничего приятного в этом налёте нет. Чайные «сливки» — это смесь катехинов и кофеина, которые при охлаждении выпадают в осадок, а при долгом стоянии образуют плёнку на стенках и носике. И это чревато ну очень неприятными последствиями для здоровья, предупредила аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая.
Такая плёнка — отличная среда для активного размножения грибков и бактерий. Они в итоге попадают в чай, а вместе с ним — в организм. Из-за этого могут развиться пищевые токсикоинфекции и инфекции пищеварительного тракта — эшерихиоз, стафилококковое поражение и сальмонеллёз.
Если как следует не отмыть чайник от налёта и снова заварить в нём чай, образуются танины и оксалатные соли. Они могут вредить желудку и работе почек, написал со ссылкой на Парецкую портал «Доктор Питер».
С самим чаем тоже надо быть аккуратными. Особенно в плане количества. Иначе он превратится из полезного напитка в яд.