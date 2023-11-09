Как пить гормоны и избежать побочек? 3 важных правила

Если врач выписывает вам лечение гормонами, первое, что надо помнить, — их эффективность проверена годами, то есть это надёжные препараты. Более того, иногда это единственный способ быстро избежать тяжёлых осложнений, отметила врач.

Второе, что важно знать про гомоны, — кремы, мази, спреи, лосьоны с ними работают локально в тех местах, куда вы их наносите. В кровь они проникают в очень незначительной дозировке, от которой усы у вас точно не отрастут. Здесь главное — внимательно изучить инструкцию и не пренебрегать советами своего лечащего врача.

И последнее — у современных гормональных препаратов гораздо меньше побочек, чем у их предшественников. Тем не менее такие лекарства нельзя применять без назначения врача. С гормонами важно правильно подобрать препарат, дозировку и продолжительность курса. И помните, что гормоны действуют быстро: если вам полегчало, это не значит, что можно самостоятельно отменять их. Верно и обратное: чтобы долго сидеть на гормонах, нужна веская причина, сказала врач изданию «Доктор Питер».

К побочным эффектам от лекарств стоит относиться внимательно. Если вы начали принимать какой-то препарат и заметили, что ваше состояние изменилось, лучше посоветоваться на эту тему с врачом (а не с интернетом, например). Тем более побочки от препаратов бывают весьма неожиданными, как эта.