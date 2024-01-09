Врач рассказала, как заметить у себя обморожение
Одна из опасностей зимой — возможность получить обморожение. Особенно это касается тех, кто любит долго побродить на свежем воздухе, покататься на коньках, лыжах и т. п. или выехать куда-нибудь за город, чтобы полюбоваться природой. В некоторых случаях при обморожении нужно срочно обращаться к врачу, рассказала профессор, д. м. н., врач-дерматолог Юлия Галлямова.
Лёгкое обморожение, как правило, проявляется покраснением и шелушением кожи, обычно на кончиках пальцев ног или рук, отметила врач.
Более серьёзное обморожение проявляется отёками и покраснением.
В тяжёлых случаях, когда требуется вмешательство врача, наступает некроз тканей. Однако такое встречается редко — как правило, у людей, употребляющих алкоголь, который притупляет боль, сказала врач в разговоре с RT.
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