Врач рассказала, как заметить у себя обморожение

Лёгкое обморожение, как правило, проявляется покраснением и шелушением кожи, обычно на кончиках пальцев ног или рук, отметила врач.

Более серьёзное обморожение проявляется отёками и покраснением.

В тяжёлых случаях, когда требуется вмешательство врача, наступает некроз тканей. Однако такое встречается редко — как правило, у людей, употребляющих алкоголь, который притупляет боль, сказала врач в разговоре с RT.

А ещё зимой можно заработать что-то вроде аллергии на холод. Что это за заболевание и как оно проявляется — читайте тут.