Врач рассказала, какая обувь убьёт ваши стопы. Дело не только в размере

Вредные варианты обуви

Обувь не по размеру

Если вы не Золушка, не стоит через силу натягивать хрустальную туфельку в надежде её разносить. То, что понравилась вам, может не понравиться вашим стопам. Поэтому обязательно обращайте внимание на размер и ширину колодки, особенно в передней части.

Узкие туфли

Туфли и сапоги с узким носом пережимают пальцы, сдавливая вовнутрь мизинец и большой. Такая обувь приводит к неправильному распределению нагрузки на стопу и может вести к плоскостопию. Ещё одна распространённая неприятность — деформация большого пальца, которая проявляется как «косточка» на ноге.

Также из-за узкой обуви ноготь на большом пальце начинает врастать в околоногтевой валик. А в местах, где давление на стопу оказывается особенно сильным, образуются сухие мозоли, которые со временем трансформируются в стержневые, начиная причинять человеку сильную боль.

В беседе с «Доктором Питером» Горчакова посоветовала выбирать обувь с широким закруглённым носом.

Высокие каблуки

При ношении такой обуви вес полностью переносится на передний отдел стопы, в результате возникают мозоли, воспаления суставов и растяжения. Также из-за туфель на каблуках ногти могут врастать в кожу, отслаиваться и всячески деформироваться.

Плоская подошва

Кеды и балетки лишают стопу естественного изгиба и не обеспечивают нормальную поддержку свода. Жизнь в кедах ведёт к плоскостопию и образованию «косточки» на большом пальце. Также, как и в случае с неудобными туфлями, возможно искривление ногтей и образование мозолей.

Жёсткий задник

Негнущаяся задняя часть обуви — причина не только мозолей, но и проблем с суставами пяточной кости. Может развиться пяточный бурсит — воспаление суставной сумки, из-за которого потребуется лечение у специалиста.

Обувь из синтетики

Речь не обо всех синтетических материалах, а только о тех, которые создают эффект парника. Без нормальной вентиляции кожа становится уязвимой к бактериям и грибкам.

А о том, какой должна быть идеальная обувь для ходьбы, можно почитать в этом материале.