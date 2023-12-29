Врач рассказала, какие продукты с праздничного стола нельзя гипертоникам

Специалист порекомендовала не налегать на соленья и использовать для приготовления блюд поменьше соли, так как из-за её избытка происходит задержка жидкости в организме, что способствует повышению давления.

Также важно есть поменьше колбасных изделий. Лучше отдайте предпочтение нежирным сортам мяса, например телятине, индейке или курице. Животные жиры лучше заменить на растительные: горячие блюда приготовьте на оливковом, подсолнечном или горчичном масле, а салаты заправьте кедровым, льняным маслом или маслом грецкого ореха.

Ну и стоит забыть о сладких газированных напитках и шампанском. И поосторожнее с алкоголем — этиловый спирт мгновенно повышает давление. И хоть этот эффект кратковременный, всё же может произойти гипертонический криз.

Ранее нутрициолог рассказала, какие новогодние блюда лучше не есть язвенникам. Но во главе списка — напитки, алкогольные.