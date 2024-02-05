Врач рассказала, какую химию добавляют в зубную пасту

Спорные компоненты зубной пасты

Сульфаты

Сульфаты — рекордсмены по количеству споров. В составе пасты они отмечены как SLS или sodium lauryl sulfate (лаурилсульфат натрия).

Беспокойство связано с тем, что эти же компоненты есть в стиральных порошках и моющих средствах. Люди верят, что сульфаты впитываются в слизистые, накапливаясь в органах, а ещё нарушают целостность клеток, подрывают иммунитет, могут провоцировать болезнь Альцгеймера и проблемы со зрением.

На самом деле всё это неправда, и даже международные авторитетные организации FDA (управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) и IARC (Международное агентство ООН по изучению рака) не считают лаурилсульфат опасным веществом, отметила Лапушкина.

SLS в составе пасты помогает нам заботиться о зубах. Именно благодаря ему в процессе чистки появляется плотная пена, которая позволяет удалять зубной налёт. Плюс за счёт сульфатов паста дольше хранится и повышает устойчивость полезных компонентов — гидроксиапатита и фторидов.

Но один минус всё же есть: сам по себе лаурилсульфат сушит слизистые. Чтобы этого не допустить, производители добавляют в пасты смягчители, например глицерин.

Ещё стоит учесть, что пасты с SLS подходят не всем. Ими лучше не пользоваться детям, а также взрослым с патологиями полости рта, например хроническим афтозным стоматитом и ксеростомией.

Диоксид титана

Диоксид титана — минеральный пигмент белого цвета, делающий цвет пасты идеально белым. На пасте он отмечен как titanium dioxide или CI 77 891.

По словам врача, в 2020 году появилось сообщение о том, что его наночастицы могут изменять структуру ДНК, теоретически приводя к раку.

Но исследование, после которого сделали такой вывод, проводили на животных, которым порошок диоксида титана в высоких дозах вводили в дыхательную систему. То есть вред для людей не доказан — это раз. Два — мы не едим и не вдыхаем зубную пасту.

Хлоргексидин

Хлоргексидин — антисептик с широким спектром бактерицидного действия. На упаковке отмечен как хлоргексидина диглюконат или chlorhexidine digluconate.

Есть мнение, что он может уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, а ещё усилить налёт и спровоцировать дисбактериоз полости рта.

Частично это правда. Во-первых, такие пасты подходят далеко не всем — их применяют при воспалительных процессах полости рта и после операций, но не дольше двух недель. Во-вторых, если чистить ей зубы долгое время, эмаль станет тёмной, особенно если пить чай и кофе.

Фториды

Фториды — активные соединения для укрепления эмали и профилактики кариеса. В составе обозначены как «фторид натрия» (fluorine sodium или sodium fluoride) либо «монофторфосфат натрия» (monofluorophosphate).

Они тоже получили свою долю негатива за счёт распространённых пугалок. В действительности же такие соединения неопасны, ведь в пастах содержится не чистый фтор. В обычных пастах концентрация фторидов невелика.

Тем не менее такие пасты не стоит покупать детям до 6 лет, которые живут в регионах, где много фтора. При прорезывании зубов у них может развиться флюороз — пятна на эмали, имеющие косметический дефект. Взрослым можно пользоваться спокойно.

Лактат алюминия

Лактат алюминия в пастах играет роль противовоспалительного компонента, снижает чувствительность эмали и помогает уменьшить кровоточивость дёсен. На упаковке он встречается под названием aluminum lactate.

Из-за того, что в названии есть «алюминий», люди боятся, что он может поспособствовать развитию рака, поражать печень и мозг, щитовидную железу и провоцировать остеопороз. На самом деле ничего из этого не доказано.

С составом паст разобрались. Ещё один вопрос, волнующий миллионы, — сколько её нужно выдавить на щётку, чтобы эффективно почистить зубы. Ответ можно найти в этом материале.