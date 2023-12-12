Врач рассказала, кому грозит гастрит

По словам эксперта, гастрит может развиться из-за ряда внешних и внутренних факторов.

К числу первых она причислила злоупотребление приправами, специями и маринадами, нерегулярное и быстрое питание, хронический стресс, вредные привычки — злоупотребление алкоголем и курение, а также инфицирование бактерией Helicobacter pylori.

Также негативно сказаться на состоянии слизистой могут некоторые лекарства, в частности нестероидные противовоспалительные препараты, и воздействие радиации.

К внутренним факторам относятся наследственность, дуоденогастральный рефлюкс (когда содержимое кишечника и желчь возвращаются в желудок), аутоиммунные сбои, аллергия, недостаток кислорода в тканях, нехватка некоторых витаминов и ряд других причин, сказала эксперт «Газете.Ru».

Всё, что нужно знать о Helicobacter pylori, рассказали в этом материале.