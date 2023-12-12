Врач рассказала, кому грозит гастрит
Гастрит — распространённое сейчас заболевание как у взрослых, так и у подростков. При этой патологии функции желудка нарушаются из-за повреждения его слизистой. Обычно неприятные ощущения можно купировать таблетками, но проблема в том, что гастрит может стать хроническим и даже перерасти в рак. О причинах, по которым появляется гастрит, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, эндоскопист «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова.
По словам эксперта, гастрит может развиться из-за ряда внешних и внутренних факторов.
К числу первых она причислила злоупотребление приправами, специями и маринадами, нерегулярное и быстрое питание, хронический стресс, вредные привычки — злоупотребление алкоголем и курение, а также инфицирование бактерией Helicobacter pylori.
Также негативно сказаться на состоянии слизистой могут некоторые лекарства, в частности нестероидные противовоспалительные препараты, и воздействие радиации.
К внутренним факторам относятся наследственность, дуоденогастральный рефлюкс (когда содержимое кишечника и желчь возвращаются в желудок), аутоиммунные сбои, аллергия, недостаток кислорода в тканях, нехватка некоторых витаминов и ряд других причин, сказала эксперт «Газете.Ru».
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