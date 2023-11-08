Врач рассказала, кому лучше отказаться от острой еды
В целом острая пища, как оказалось, не так и страшна. Если есть её нечасто и в адекватных количествах, проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) быть не должно. Но другой вопрос — если у человека уже есть заболевание по этой части. Кому лучше не рисковать с остреньким, RT рассказала врач-онколог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.
Специалист порекомендовала не есть острое людям с заболеваниями пищеварительной системы, чтобы избежать их обострения. Например, с:
- воспалительными заболеваниями кишечника;
- язвой желудка;
- рефлюксной болезнью;
- сндромом раздражённого кишечника;
- целиакией.
Также Исакова объяснила, что вещество капсаицин, которое и вызывает чувство жжения, когда мы едим острое, не вредит тканям ЖКТ.
«Он связывается с болевыми рецепторами, в ответ на боль расширяются сосуды, увеличивается выработка слюны и слизи, возникает слезотечение, тошнота, рвота — это защитные реакции организма. Все эти симптомы не имеют долгосрочных последствий для организма», — сказала она.
Зато жирная пища очень даже влияет на ЖКТ — в частности, на поджелудочную. Если не хотите заработать панкреатит, лучше есть поменьше фастфуда и сладкого. Что ещё в чёрном списке продуктов, рассказала врач лабораторной диагностики Анна Сафонова.