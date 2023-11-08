Врач рассказала, кому лучше отказаться от острой еды

Специалист порекомендовала не есть острое людям с заболеваниями пищеварительной системы, чтобы избежать их обострения. Например, с:

воспалительными заболеваниями кишечника;

язвой желудка;

рефлюксной болезнью;

сндромом раздражённого кишечника;

целиакией.

Также Исакова объяснила, что вещество капсаицин, которое и вызывает чувство жжения, когда мы едим острое, не вредит тканям ЖКТ.

«Он связывается с болевыми рецепторами, в ответ на боль расширяются сосуды, увеличивается выработка слюны и слизи, возникает слезотечение, тошнота, рвота — это защитные реакции организма. Все эти симптомы не имеют долгосрочных последствий для организма», — сказала она.

Зато жирная пища очень даже влияет на ЖКТ — в частности, на поджелудочную. Если не хотите заработать панкреатит, лучше есть поменьше фастфуда и сладкого. Что ещё в чёрном списке продуктов, рассказала врач лабораторной диагностики Анна Сафонова.