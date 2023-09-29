Здоровье
18:45, 29 сентября 2023
1 мин.

Врач рассказала, куда обратиться молодой маме с послеродовой депрессией

Послеродовая депрессия у женщины отражается не только на её здоровье, но и на состоянии малыша. А порой такие случаи и вовсе заканчиваются трагически. Почему у молодых мам возникает это состояние и куда им обращаться, рассказала врач-психотерапевт с 36-летним стажем, заведующая психотерапевтическим кабинетом АККПБ им. Эрдмана Елена Пестова.

Врач рассказала, куда обратиться молодой маме с послеродовой депрессией
© Freepik

Радость от рождения ребёнка может очень быстро смениться большим стрессом, заявила Пестова. Она перечислила несколько возможных причин, почему так происходит:

  • послеродовые проблемы со здоровьем у мамы или малыша, особенно если близкие не помогают с этим;
  • перфекционизм молодой мамы, которая пытается в одиночку справиться сразу со всеми новыми обязанностями и в итоге доводит себя до истощения;
  • отсутствие подготовки, например, если пара перед появлением ребёнка на свет не ходила на подготовительные курсы;
  • генетическая предрасположенность.

Заметить тревожные изменения в состоянии и поведении женщины после родов могут только те, кто знал её до появления ребёнка. Так что близким стоит внимательнее относиться к молодой маме.

Куда обратиться с подозрением на послеродовую депрессию? По словам психотерапевта, огромный шаг — это осознать, что нужна помощь, и обратиться сначала хоть куда-то, а дальше вас уже сориентируют, что делать.

Вот лишь несколько бесплатных вариантов для молодых мам и их семей:

  • любой кризисный центр;
  • городская поликлиника, где принимает психолог или психотерапевт;
  • телефон доверия.
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.