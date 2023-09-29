Врач рассказала, куда обратиться молодой маме с послеродовой депрессией

Радость от рождения ребёнка может очень быстро смениться большим стрессом, заявила Пестова. Она перечислила несколько возможных причин, почему так происходит:

послеродовые проблемы со здоровьем у мамы или малыша, особенно если близкие не помогают с этим;

перфекционизм молодой мамы, которая пытается в одиночку справиться сразу со всеми новыми обязанностями и в итоге доводит себя до истощения;

отсутствие подготовки, например, если пара перед появлением ребёнка на свет не ходила на подготовительные курсы;

генетическая предрасположенность.

Заметить тревожные изменения в состоянии и поведении женщины после родов могут только те, кто знал её до появления ребёнка. Так что близким стоит внимательнее относиться к молодой маме.

Куда обратиться с подозрением на послеродовую депрессию? По словам психотерапевта, огромный шаг — это осознать, что нужна помощь, и обратиться сначала хоть куда-то, а дальше вас уже сориентируют, что делать.

Вот лишь несколько бесплатных вариантов для молодых мам и их семей: