Врач рассказала, можно ли вылечиться от атопического дерматита

Атопический дерматит отличают следующие характерные признаки:

сильный зуд,

возрастные особенности расположения и внешних проявлений очагов поражения,

периоды обострения и улучшения.

Врач может поставить диагноз на основании осмотра, потому что места для высыпаний на коже при атопическом дерматите типичные.

Атопический дерматит может быть пожизненным. В разные периоды он может затихать, а потом снова обостряться. Хотя и вылечиться от него тоже можно. Правда, шансов будет больше в раннем возрасте — до 2–3 лет. Именно у 50–60% таких пациентов атопический дерматит заканчивается полным выздоровлением.

В любом случае важные условия эффективной терапии атопического дерматита — своевременная диагностика и лечение.

Стоит помнить, что к атопическому дерматиту нередко присоединяется вторичная инфекция, что ухудшает течение заболевания. Её обязательно нужно лечить.

А ещё атопический дерматит может возникнуть параллельно с аллергией. Например, у 80% пациентов с пищевой аллергией случается и атопический дерматит. Он будет обостряться при контакте с аллергеном. Так что таким пациентам нужно проконсультироваться с аллергологом, сдать аллергопробы и анализы на общий и специфические иммуноглобулины, рекомендовала Руденко.