Врач рассказала, можно ли вылечиться от атопического дерматита
Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание, не последнюю роль в появлении которого играет наследственность. От аллергии он отличается тем, что воспаление на коже может возникать не только при контакте с каким-то веществом, но даже из-за смены погоды, рассказала заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной Марина Руденко.
Атопический дерматит отличают следующие характерные признаки:
- сильный зуд,
- возрастные особенности расположения и внешних проявлений очагов поражения,
- периоды обострения и улучшения.
Врач может поставить диагноз на основании осмотра, потому что места для высыпаний на коже при атопическом дерматите типичные.
Атопический дерматит может быть пожизненным. В разные периоды он может затихать, а потом снова обостряться. Хотя и вылечиться от него тоже можно. Правда, шансов будет больше в раннем возрасте — до 2–3 лет. Именно у 50–60% таких пациентов атопический дерматит заканчивается полным выздоровлением.
В любом случае важные условия эффективной терапии атопического дерматита — своевременная диагностика и лечение.
Стоит помнить, что к атопическому дерматиту нередко присоединяется вторичная инфекция, что ухудшает течение заболевания. Её обязательно нужно лечить.
А ещё атопический дерматит может возникнуть параллельно с аллергией. Например, у 80% пациентов с пищевой аллергией случается и атопический дерматит. Он будет обостряться при контакте с аллергеном. Так что таким пациентам нужно проконсультироваться с аллергологом, сдать аллергопробы и анализы на общий и специфические иммуноглобулины, рекомендовала Руденко.