Здоровье
03:00, 15 сентября 2023
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Врач рассказала, можно ли вылечиться от атопического дерматита

Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание, не последнюю роль в появлении которого играет наследственность. От аллергии он отличается тем, что воспаление на коже может возникать не только при контакте с каким-то веществом, но даже из-за смены погоды, рассказала заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной Марина Руденко.

Врач рассказала, можно ли вылечиться от атопического дерматита
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Атопический дерматит отличают следующие характерные признаки:

  • сильный зуд,
  • возрастные особенности расположения и внешних проявлений очагов поражения,
  • периоды обострения и улучшения.

Врач может поставить диагноз на основании осмотра, потому что места для высыпаний на коже при атопическом дерматите типичные.

Атопический дерматит может быть пожизненным. В разные периоды он может затихать, а потом снова обостряться. Хотя и вылечиться от него тоже можно. Правда, шансов будет больше в раннем возрасте — до 2–3 лет. Именно у 50–60% таких пациентов атопический дерматит заканчивается полным выздоровлением.

В любом случае важные условия эффективной терапии атопического дерматита — своевременная диагностика и лечение.

Стоит помнить, что к атопическому дерматиту нередко присоединяется вторичная инфекция, что ухудшает течение заболевания. Её обязательно нужно лечить.

А ещё атопический дерматит может возникнуть параллельно с аллергией. Например, у 80% пациентов с пищевой аллергией случается и атопический дерматит. Он будет обостряться при контакте с аллергеном. Так что таким пациентам нужно проконсультироваться с аллергологом, сдать аллергопробы и анализы на общий и специфические иммуноглобулины, рекомендовала Руденко.

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