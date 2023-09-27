Врач рассказала о пользе малинового варенья для беременных. Но надо и меру знать

По словам специалиста, малиновое варенье хорошо для беременных за счёт того, что фолиевая кислота и железо в нём предотвращают анемию и способствуют нормальному формированию плода.

Опасность в том, что это лакомство — насыщенный и активный продукт. Поэтому есть его беременным и кормящим грудью нужно с осторожностью. Аллергия может появиться и у женщин в ожидании малыша, и уже при грудном вскармливании.

Микитюк отметила, что лучше всего малиновое варенье сочетается с обычным чёрным чаем, также к нему можно добавить лимон.

Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о том, почему малиновое варенье полезно для всех, кроме тех, кому противопоказано.