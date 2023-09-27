Здоровье
04:30, 27 сентября 2023
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Врач рассказала о пользе малинового варенья для беременных. Но надо и меру знать

Малиновое варенье оказалось не только помощником при простудных заболеваниях, но и настоящим другом организма женщин в положении. В частности, потому что в нём очень много железа и фолиевой кислоты. Однако это не значит, что варенье можно есть сколько захочется, а беременным тем более бывает сложно остановится. Врач-диетолог Людмила Микитюк предупредила, что у беременных может быть аллергическая реакция на варенье.

Врач рассказала о пользе малинового варенья для беременных. Но надо и меру знать
© Freepik/freepik

По словам специалиста, малиновое варенье хорошо для беременных за счёт того, что фолиевая кислота и железо в нём предотвращают анемию и способствуют нормальному формированию плода.

Опасность в том, что это лакомство — насыщенный и активный продукт. Поэтому есть его беременным и кормящим грудью нужно с осторожностью. Аллергия может появиться и у женщин в ожидании малыша, и уже при грудном вскармливании.

Микитюк отметила, что лучше всего малиновое варенье сочетается с обычным чёрным чаем, также к нему можно добавить лимон.

Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о том, почему малиновое варенье полезно для всех, кроме тех, кому противопоказано.

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