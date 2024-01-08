Здоровье
21:20, 08 января 2024
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Врач рассказала о тёмной стороне плавленого сыра

Плавленый сыр часто используют для бутербродов и как ингредиент различных блюд. Но вкус и текстура получаются во многом благодаря неполезным элементам состава. Поэтому такой сыр не стоит считать альтернативой натуральному — для организма он гораздо хуже. Чем это грозит здоровью и сколько можно съедать в день, радио Sputnik рассказала врач-диетолог Александра Разарёнова.

Врач рассказала о тёмной стороне плавленого сыра
© Freepik/KamranAydinov

Главное отличие двух сыров: обычный делают из молока, а плавленый — из натурального сыра. В плавленом гораздо больше различных добавок — эмульгаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов. Нередко в нём бывают и трансжиры — самые вредные для организма жиры.

Из-за этого любители плавленого сыра рискуют заработать проблемы со здоровьем:

  • повышенное содержание холестерина в крови;
  • увеличенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;
  • ожирение;
  • аллергические реакции.

Диетолог порекомендовала не увлекаться таким сыром и выбирать варианты без трансжиров. Здоровым можно не больше одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Остальным нужно проконсультироваться с врачом.

Заменить плавленый сыр можно творогом или веганским сыром из кешью.

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Автор:Кира Полякова
Редакция
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