Врач рассказала о тёмной стороне плавленого сыра
Плавленый сыр часто используют для бутербродов и как ингредиент различных блюд. Но вкус и текстура получаются во многом благодаря неполезным элементам состава. Поэтому такой сыр не стоит считать альтернативой натуральному — для организма он гораздо хуже. Чем это грозит здоровью и сколько можно съедать в день, радио Sputnik рассказала врач-диетолог Александра Разарёнова.
Главное отличие двух сыров: обычный делают из молока, а плавленый — из натурального сыра. В плавленом гораздо больше различных добавок — эмульгаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов. Нередко в нём бывают и трансжиры — самые вредные для организма жиры.
Из-за этого любители плавленого сыра рискуют заработать проблемы со здоровьем:
- повышенное содержание холестерина в крови;
- увеличенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;
- ожирение;
- аллергические реакции.
Диетолог порекомендовала не увлекаться таким сыром и выбирать варианты без трансжиров. Здоровым можно не больше одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Остальным нужно проконсультироваться с врачом.
Заменить плавленый сыр можно творогом или веганским сыром из кешью.
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