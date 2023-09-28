Врач рассказала о вреде кофейной диеты. А похудеть на ней можно?
Похудение на кофе — один из вариантов быстрой диеты. Предполагается, что за пару дней человек сбросит несколько килограммов. Хорошего в этом мало, и было бы, ради чего стараться. Как объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог «СМ-Клиники» Ольга Дедкова, из-за кофе из организма уходит вода, а не жир. Но здоровье страдает не только из-за этого.
Принцип действия кофейной диеты основан на теории о жиросжигающих свойствах кофеина. Считается, что он ускоряет обмен веществ и способствует расщеплению жировой ткани. Но с медицинской точки зрения это крайне спорно, а вот мочегонный эффект кофе никто не оспаривает, но только так уходит вода, а не жир.
Кофейные диеты бывают разных видов. Самый жёсткий вариант предполагает, что надо провести 2–4 дня на одном кофе. Другие советуют есть вместе с кофе низкокалорийные продукты, например яблоки, куриное филе, яйца.
Но у такой диеты куча минусов, рассказала диетолог:
- Во-первых, человек должен резко снизить количество потребляемых калорий. А это стресс для организма.
- Во-вторых, при сильном дефиците калорий вес действительно быстро упадёт, но как только человек снова станет питаться нормально, все килограммы вернутся, и, скорее всего, ещё и с довеском.
- В-третьих, при таких диетах обычно замедляется обмен веществ, поэтому также предстоит приводить в норму и его.
- В-четвёртых, кофе на голодный желудок раздражает его слизистую и может вызвать расстройство стула.
Кофейная диета запрещена:
- беременным;
- людям с болезнями сердца и сосудов: кофе перевозбуждает центральную нервную систему и может привести к колебаниям давления и проблемам со сном;
- со склонностью к неврозам: переизбыток кофеина может спровоцировать тревожность и панические атаки;
- страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, синдром раздражённого кишечника).
Обратная картина у паровой диеты (да, такая тоже есть). Еду, приготовленную на пару, можно абсолютно всем. Почему — объяснила врач.