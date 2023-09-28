Врач рассказала о вреде кофейной диеты. А похудеть на ней можно?

Принцип действия кофейной диеты основан на теории о жиросжигающих свойствах кофеина. Считается, что он ускоряет обмен веществ и способствует расщеплению жировой ткани. Но с медицинской точки зрения это крайне спорно, а вот мочегонный эффект кофе никто не оспаривает, но только так уходит вода, а не жир.

Кофейные диеты бывают разных видов. Самый жёсткий вариант предполагает, что надо провести 2–4 дня на одном кофе. Другие советуют есть вместе с кофе низкокалорийные продукты, например яблоки, куриное филе, яйца.

Но у такой диеты куча минусов, рассказала диетолог:

Во-первых, человек должен резко снизить количество потребляемых калорий. А это стресс для организма.

Во-вторых, при сильном дефиците калорий вес действительно быстро упадёт, но как только человек снова станет питаться нормально, все килограммы вернутся, и, скорее всего, ещё и с довеском.

В-третьих, при таких диетах обычно замедляется обмен веществ, поэтому также предстоит приводить в норму и его.

В-четвёртых, кофе на голодный желудок раздражает его слизистую и может вызвать расстройство стула.

Кофейная диета запрещена:

беременным;

людям с болезнями сердца и сосудов: кофе перевозбуждает центральную нервную систему и может привести к колебаниям давления и проблемам со сном;

со склонностью к неврозам: переизбыток кофеина может спровоцировать тревожность и панические атаки;

страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, синдром раздражённого кишечника).

Обратная картина у паровой диеты (да, такая тоже есть). Еду, приготовленную на пару, можно абсолютно всем. Почему — объяснила врач.