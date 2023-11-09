Врач рассказала, сколько можно ходить в резиновых сапогах без вреда для здоровья
Без резиновых сапог осенью ну никак не обойтись, они решают проблему промокших ног и ограждают человека от риска простудиться. Но если бы ноги могли говорить, они бы попросили помещать их в духоту пореже. Почему стопы страдают в таких условиях и сколько же можно носить резиновую обувь без вреда для здоровья, «Доктор Питер» узнал у врача-подолога (специалиста по стопам) «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анны Горчаковой.
Так, по словам подолога, ходить в резиновых сапогах можно не дольше двух-трёх часов подряд и уж тем более не постоянно.
Снизить риск появления проблем с ногами можно, обрабатывая их антибактериальными спреями или специальными дезодорантами. Но помните, что на 100% от возможных проблем эти средства не защитят.
А таких, когда ноги подолгу окружены резиной, немало. Выше риск кожных и грибковых заболеваний, ведь резина совсем не пропускает воздух. Ноги преют, а из-за тёплой и влажной среды на них орудуют грибок и патогенные бактерии. Например, встречается дисгидроз стоп — неприятная проблема: кожа трескается, шелушится, покрывается сыпью и зудит.
К тому же ношение резиновых сапог может спровоцировать проблемы опорно-двигательной системы. Во-первых, у них, как правило, плоская подошва. Во-вторых, они не обеспечивают нормальной поддержки лодыжек и пятки, а это уже дополнительная нагрузка на позвоночник и суставы.
Но и обувь из натуральных материалов может навредить стопам. Например, если она не по размеру или с жёстким задником.