Врач рассказала, сколько можно ходить в резиновых сапогах без вреда для здоровья

Так, по словам подолога, ходить в резиновых сапогах можно не дольше двух-трёх часов подряд и уж тем более не постоянно.

Снизить риск появления проблем с ногами можно, обрабатывая их антибактериальными спреями или специальными дезодорантами. Но помните, что на 100% от возможных проблем эти средства не защитят.

А таких, когда ноги подолгу окружены резиной, немало. Выше риск кожных и грибковых заболеваний, ведь резина совсем не пропускает воздух. Ноги преют, а из-за тёплой и влажной среды на них орудуют грибок и патогенные бактерии. Например, встречается дисгидроз стоп — неприятная проблема: кожа трескается, шелушится, покрывается сыпью и зудит.

К тому же ношение резиновых сапог может спровоцировать проблемы опорно-двигательной системы. Во-первых, у них, как правило, плоская подошва. Во-вторых, они не обеспечивают нормальной поддержки лодыжек и пятки, а это уже дополнительная нагрузка на позвоночник и суставы.

Но и обувь из натуральных материалов может навредить стопам. Например, если она не по размеру или с жёстким задником.