Врач рассказала, сколько должен длиться насморк
Осенью и зимой насморк — частая история. Причём часто люди на приём к врачу не спешат, а рассчитывают, что недуг пройдёт сам собой или с помощью капель. Но порой заложенность носа затягивается и могут возникнуть осложнения. О том, какой насморк считается затяжным, RuNews24.ru объяснила врач-педиатр ИНВИТРО-ЮГ Татьяна Немальцева.
По словам специалиста, насморк должен проходить за 7–10 дней. Если вы сопливите уже больше двух недель, то у вас затяжной ринит. Насторожить должны корочки в носу, сухость и жжение слизистой, проблемы с обонянием, заложенность носа, головная боль и водянистые либо вязкие жёлтые сопли.
Такой насморк может появиться из-за недолеченного острого ринита, а может иметь аллергическую природу. Также причиной может стать нарушение тонуса сосудов слизистой носа.
Эксперт уточнила, что у грудничков тоже может быть затяжной ринит, но у них он не требует лечения. Просто слизь скапливается в носовых проходах, и малыш начинает будто «хрюкать». Это проходит.
А вот затяжной насморк у взрослых сам по себе не пройдёт — его нужно лечить. Всё-таки слизистая носа — это защитный барьер от проникновения в организм вирусов и бактерией. Когда защитная функция нарушена, могут присоединиться ещё другие проблемы — возможно развитие гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии. Так что лучше идти к врачу, а не заниматься самолечением.
О базовых правилах лечения ринита рассказали тут.