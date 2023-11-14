Врач рассказала, сколько должен длиться насморк

По словам специалиста, насморк должен проходить за 7–10 дней. Если вы сопливите уже больше двух недель, то у вас затяжной ринит. Насторожить должны корочки в носу, сухость и жжение слизистой, проблемы с обонянием, заложенность носа, головная боль и водянистые либо вязкие жёлтые сопли.

Такой насморк может появиться из-за недолеченного острого ринита, а может иметь аллергическую природу. Также причиной может стать нарушение тонуса сосудов слизистой носа.

Эксперт уточнила, что у грудничков тоже может быть затяжной ринит, но у них он не требует лечения. Просто слизь скапливается в носовых проходах, и малыш начинает будто «хрюкать». Это проходит.

А вот затяжной насморк у взрослых сам по себе не пройдёт — его нужно лечить. Всё-таки слизистая носа — это защитный барьер от проникновения в организм вирусов и бактерией. Когда защитная функция нарушена, могут присоединиться ещё другие проблемы — возможно развитие гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии. Так что лучше идти к врачу, а не заниматься самолечением.

О базовых правилах лечения ринита рассказали тут.