Врач рассказала, сколько можно без перерыва сидеть за рулём

Для здоровья спины за рулём можно ехать не более 5 часов, рассказала специалист.

По её словам, из-за постоянной нагрузки на спину в межпозвоночных дисках образуются микротрещины. Также может возникнуть грыжа Шморля, при которой межпозвоночный диск проникает в тело кости близлежащего позвонка.

«Существует зависимость между регулярным вождением свыше 5 часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например остеохондрозом и спондилоартрозом», — сказала врач «Газете.ru».

Она порекомендовала сидеть за рулём в правильном положении, не сутулиться, а во время остановок делать упражнения. Например:

8–10 раз сильно прижаться к спинке;

8–10 раз пожать плечами;

размять кисти рук и плечевые суставы;

сделать несколько круговых движений шеей вправо-влево;

выполнить 5–6 наклонов головы вперёд-назад.

А ещё врачи не рекомендуют автомобилистам садиться за руль голодными. Пустой желудок плохо влияет на концентрацию, а она в пути чертовски важна.