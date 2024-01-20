Опубликовано 20 января 2024, 01:00
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Врач рассказала, сколько можно без перерыва сидеть за рулём
В жизни водителей случаются поездки разной дальности. В многочасовых они часто ориентируются на общее состояние и готовы вести машину, пока не устанут. О спине думают далеко не все, пока она не начнёт болеть. При этом позвоночник, как и глаза, тоже берёт на себя немалую нагрузку, а особенно его поясничный отдел. Сколько можно быть за рулём, не прерываясь, и как водителям не заработать остеохондроз, рассказала врач-невролог клиники «Медси» Кристина Бруева.
Для здоровья спины за рулём можно ехать не более 5 часов, рассказала специалист.
По её словам, из-за постоянной нагрузки на спину в межпозвоночных дисках образуются микротрещины. Также может возникнуть грыжа Шморля, при которой межпозвоночный диск проникает в тело кости близлежащего позвонка.
«Существует зависимость между регулярным вождением свыше 5 часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например остеохондрозом и спондилоартрозом», — сказала врач «Газете.ru».
Она порекомендовала сидеть за рулём в правильном положении, не сутулиться, а во время остановок делать упражнения. Например:
- 8–10 раз сильно прижаться к спинке;
- 8–10 раз пожать плечами;
- размять кисти рук и плечевые суставы;
- сделать несколько круговых движений шеей вправо-влево;
- выполнить 5–6 наклонов головы вперёд-назад.
А ещё врачи не рекомендуют автомобилистам садиться за руль голодными. Пустой желудок плохо влияет на концентрацию, а она в пути чертовски важна.