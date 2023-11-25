Врач рассказала, сколько можно есть красной фасоли, а для кого она под запретом
Красная фасоль — самый питательный, вкусный и доступный вид бобовых. В ней до 25% растительного белка, много клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия, магния и железа. Но стандартно даже самые полезные продукты стоит есть, зная меру. Какая она для фасоли, рассказала врач-гастроэнтеролог, к. м. н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Есть красную фасоль можно каждый день, но по чуть-чуть, прибавляя её постепенно, сказала специалист «Доктору Питеру». Это позволит пищеварительной системе привыкнуть к клетчатке, а вам не страдать от вздутия живота — всё-таки речь о бобовых.
Совсем забыть про фасоль этого цвета придётся тем, у кого есть её индивидуальная непереносимость. При этом состоянии появляются зуд и сыпь на коже, тошнота и боль в животе.
А врач-нутрициолог Игорь Строков недавно назвал варианты завтраков с фасолью. По его словам, в ней идеальный набор белков, клетчатки и углеводов, и при правильном обращении с её помощью можно даже похудеть.