Врач рассказала, стоит ли покупать солевую лампу

Когда придумали солевую терапию

В России солевая терапия — относительно новое явление, а вот за рубежом о ней знают уже давно. Первое её упоминание в современной истории восходит ещё к Польше XIX века. В 1843 году врач Феликс Бочковский заметил, что у рабочих соляной шахты, в отличие от других шахтёров, не было проблем со здоровьем лёгких. Он объяснил это воздушным климатом внутри соляной шахты.

Вскоре в этих пещерах начали открываться центры, где люди с самыми разными заболеваниями, от пневмонии до бронхиальной астмы, проводили время. Они верили, что частицы соли, выбрасываемые в воздух, благотворно влияют на их здоровье.

На протяжении последующих поколений различные исследователи стремились воссоздать эффект этих пещер с помощью так называемой галотерапии, которая включает в себя строительство комнат полностью из гималайской соли и использование машины под названием галогенератор для рассеивания мельчайших частиц соли в воздухе. Следующим шагом в развитии интереса к терапевтическому потенциалу соли стали солевые лампы.

Как объясняют работу солевых ламп

Предполагаемые полезные для здоровья частицы — отрицательные ионы, поиски которых ранее велись в соляных пещерах, люди сейчас ищут в спа-заведениях и красивых солевых лампах для домашнего использования, которые можно купить на любом маркетплейсе.

Теория заключается в том, что эти ионы вытягивают загрязняющие вещества из воздуха и помогают нейтрализовать токсины. В результате они помогают сделать воздух чище, что особенно полезно для людей, страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) или бронхиальной астмой.

Вообще в интернет-магазинах в описаниях к солевым лампам можно увидеть огромный список заявленных показаний: ослабленный иммунитет, бессонница, частые ОРВИ, ХОБЛ, бронхиальная астма, хронический тонзиллит, аллергический ринит, реабилитация после COVID-19, пневмоний и так далее.

Что говорят исследования солевых ламп

Отнюдь не все исследователи и эксперты согласны с пользой отрицательных ионов для органов дыхания и, соответственно, галотерапии и ламп из гималайской соли. Существует два систематических обзора (один опубликован в International Journal of Molecular Sciences, а другой — в Journal of Negative Results in Biomedicine), где проанализировали тенденции в крупных исследованиях.

Оба пришли к выводу, что данных о влиянии отрицательных ионов на здоровье недостаточно. А исследования, которые более узко рассматривают взаимосвязь между солевой терапией и той же бронхиальной астмой, немногочисленны и редки. Так что пока качественных доказательств, которые позволили бы подтвердить, что галотерапия и солевые лампы обладают лечебными свойствами, не хватает.

Этот метод физиотерапии не имеет доказанной эффективности. По факту это всего лишь придуманная маркетинговая уловка — создание впечатления научной обоснованности ради увеличения клиентской базы и прибыли.

Если хочется украсить свой интерьер, то солевая лампа будет радовать своим красивым и мягким светом (хотя это тоже достаточно субъективный факт). Но ни о каком целительном свойстве и очищении воздуха речи быть не может и меньше болеть с лампой мы точно не будем.