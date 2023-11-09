Врач разрешила есть куриную кожу, даже если вы за ЗОЖ. Но есть одно условие

Всё просто: отказываться от куриной кожи в рационе не надо, потому что жиры нам нужны — они отличный источник энергии, написала врач в своём телеграм-канале.

Но тут есть нюанс. Не вся кожа полезна. Если её предварительно зажарили до хрустящей корочки, то есть до конечных продуктов гликации, то это уже не здоровое питание. Конечные продукты гликации — это негативные метаболиты и даже канцерогены.

Конечно, от одной зажаренной куриной ножки вы не заболеете раком, но всё-таки минимизировать такие продукты стоит, заключила врач.

В курином мясе действительно куча витаминов и важных микроэлементов, навалом белка, а вот калорий совсем мало. Но чтобы получить максимум всех этих полезных свойств, мясо кур должно быть свежим. Вот тут рассказали, как это проверить.