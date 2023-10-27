Врач развеял главный миф о вреде маргарина
Репутация у маргарина сложилась так себе — дешёвый, но вредный аналог масла. Особенно популярным он был в Советском Союзе и долгие годы после. Со временем многое изменилось, в том числе и в производстве этого продукта. И теперь маргарин даже лучше сливочного масла. С этого места подробнее рассказал заместитель директора национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Всё дело в том, что раньше маргарин изготавливали из частично гидрогенизированных растительных масел и в процессе производства появлялось больше трансжиров.
Эта разновидность жиров — самая опасная для организма человека, он их не усваивает. Это грозит, например, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижением иммунитета, плюс даже есть вероятность заработать онкозаболевание.
Но такая технология изготовления маргарина осталась в прошлом. В 2018 году ввели положение, по которому трансжиров может быть до 2% от общего содержания жира в продукте, сообщил «Доктор Питер».
Зато в сливочном масле до сих пор допустимо до 8%. И с этим значением ничего не сделать, ведь в масле такие жиры — природные и связаны с особенностями питания животных.
Нынешний качественный маргарин — полезный, сравнительно низкокалорийный продукт, подтвердил к. м. н., врач-токсиколог Михаил Кутушов. В нём содержится витамин А, нужный для зрения и кожи, а также витамин D.
И теперь маргарином (важно — качественным) можно заменять масло — для того, чтобы снизить общее потребление насыщенных жиров и холестерина.