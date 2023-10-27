Врач развеял главный миф о вреде маргарина

Всё дело в том, что раньше маргарин изготавливали из частично гидрогенизированных растительных масел и в процессе производства появлялось больше трансжиров.

Эта разновидность жиров — самая опасная для организма человека, он их не усваивает. Это грозит, например, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижением иммунитета, плюс даже есть вероятность заработать онкозаболевание.

Но такая технология изготовления маргарина осталась в прошлом. В 2018 году ввели положение, по которому трансжиров может быть до 2% от общего содержания жира в продукте, сообщил «Доктор Питер».

Зато в сливочном масле до сих пор допустимо до 8%. И с этим значением ничего не сделать, ведь в масле такие жиры — природные и связаны с особенностями питания животных.

Нынешний качественный маргарин — полезный, сравнительно низкокалорийный продукт, подтвердил к. м. н., врач-токсиколог Михаил Кутушов. В нём содержится витамин А, нужный для зрения и кожи, а также витамин D.

И теперь маргарином (важно — качественным) можно заменять масло — для того, чтобы снизить общее потребление насыщенных жиров и холестерина.