Врач развеял популярный миф о вреде холода для сердца

Почему вред холода для сердца — миф

Во-первых, есть научные доказательства. В 80-х годах учёные пытались выявить взаимосвязь между ростом числа заболеваний и погодными условиями. И исследования показали, что погода ни при чём. Исключение лишь одно: нашли очень слабую связь между болью в суставах у пациентов с ревматическими заболеваниями и сырой и холодной погодой.

Во-вторых, сейчас считается, что сердечно-сосудистые заболевания зависят от нескольких факторов. Погоды среди них нет.

Чаще всего эти заболевания вызваны четырьмя факторами:

высокое кровяное давление;

курение;

повышенный уровнь «плохого» (ЛПНП) холестерина;

лишняя масса тела.

В третьих, правильное лечение, а не погодные условия играет ключевую роль в том, как будет протекать сердечно-сосудистое заболевание и приведёт ли оно к опасным последствиям — обострению, инвалидности или смерти, подчеркнул терапевт. При правильно подобранном лечении риски негативных событий не страшны, поэтому не страшны ни жара, ни холод.

Как понять, что вас лечат правильно

Узнать о том, как идёт лечение, всегда можно у своего врача. Но есть детали, помогающие отследить успешность процесса. Например, для профилактики повторного инфаркта необходимо держать уровень «плохого» холестерина ниже отметки 1,4 ммоль/л.

Но всё же ключевой фактор в состоянии страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальное давление.

Если «верхнее» выше 135 мм рт. ст., а «нижнее» — выше 85 мм рт. ст. (одновременно с «верхним» или само по себе), нужно как можно скорее обратиться к врачу.