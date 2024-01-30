Врач развеяла 7 главных мифов о ходьбе

Миф первый: нужно обязательно проходить 10 000 шагов

На самом деле эта цифра появилась не благодаря реальным научным исследованиям. В прошлом веке в Японии выпустили шагомер, который фиксировал максимум 10 000 шагов. С тех пор и зародилась вера в то, что 10 000 шагов — это обязательный минимум для поддержания здоровья, а всё, что ниже, якобы не приносит никакого результата.

Современные исследования доказали, что максимальной пользы можно достичь, проходя 7500 шагов в день. Кроме того, недостаточно просто набрать определённое количество шагов: на полезность ходьбы также влияет темп и продолжительность прогулки. В ходьбе тоже работает принцип «главное не количество, а качество».

Миф второй: ходьба не приносит пользы

Ходьба — это полноценная кардионагрузка. Вот как она влияет на организм:

Снижает риск развития множества заболеваний — от сердечно-сосудистых патологий до некоторых видов рака.

Помогает бороться с депрессией, тревожными расстройствами и некоторыми другими психоэмоциональными состояниями благодаря снижению в организме уровня гормонов стресса и стимуляции синтеза эндорфинов.

Способствует укреплению мышц и развитию физической выносливости.

А главное — для ходьбы практически не противопоказаний. Именно поэтому она считается самым доступным видом физической активности.

Миф третий: гулять надо только пенсионерам

Принято считать, что ходьба реально полезна только для пожилых людей, а молодёжи следует выбирать более интенсивные нагрузки — ходить в качалку и бегать. На деле ходьба полезна в любом возрасте.

Давайте посмотрим на актуальную проблему — гиподинамию. Сидячий образ жизни вреден людям всех возрастов и полов. В этом смысле ходьба — универсальное решение. Оно подойдёт тем, кто хочет больше двигаться, но не имеет времени и возможности посещать спортзал и бассейн, кому уже тяжело бегать.

Миф четвёртый: бег полезнее ходьбы

На самом деле это не так. Да, бег — более интенсивная нагрузка, благодаря чему он как будто бы ускоряет достижения нужных результатов, будь то похудение или оздоровление организма.

Однако бег, в отличие от ходьбы, разрешён далеко не каждому. Более того, если из раза в раз вы будете бегать, не соблюдая правильную технику, бег начнёт серьёзно вредить здоровью опорно-двигательного аппарата. Не говоря уже о том, что к беговой экипировке предъявляется гораздо больше требований, чем к экипировке для ходьбы.

Миф пятый: для ходьбы подойдёт любая обувь

Это не совсем так. Ходить и правда можно в чём угодно, но чтобы прогулка или тренировка принесли больше положительных эмоций и оказали максимальный оздоровительный эффект, лучше подобрать подходящую обувь.

Идеально для ходьбы подходят ортопедические кроссовки или просто хорошие кроссовки с ортопедической стелькой. В такой обуви можно ходить по любым маршрутам. А ещё помогает равномерно распределять нагрузку на стопу, и вы медленнее устаёте.

Миф шестой. Ходьба неэффективна при похудении

Час бега и час ходьбы сжигают разное количество калорий — это факт. Но чтобы тренировка оказывала жиросжигающий эффект, достаточно удерживать пульс в жиросжигающей зоне. Как определить её границы?

Просто отнимите от 220 свой возраст (полное количество лет), а затем вычислите 70–80% от полученного числа. Получится аэробное окно пульса, в котором нужно оставаться на протяжении всей тренировки. И будем честны: большинству из нас гораздо проще заниматься интенсивной ходьбой на протяжении часа, чем бегать. И бег, и ходьба в комплексе с правильным питанием окажут нужный эффект. Просто решите, какой вид активности вам больше подходит.

Миф седьмой. Ходьба на беговой дорожке не хуже, чем на улице

Беговая дорожка «облегчает» телу задачу, а потому мышцы работают меньше, чем при ходьбе на улице. И та и другая активность не будет лишней, но если есть возможность, лучше ходить на улице: как минимум получите приятный бонус в виде свежего воздуха и приятных пейзажей.

Если же беговая дорожка — единственная доступная опция, то постройте тренировку так, чтобы телу пришлось полноценно поработать. Установите наклон, меняйте скорость, постарайтесь разнообразить «маршрут».

Кстати, если вы всё-таки решили не только ходить, но и бегать, то нужно позаботиться о технике. Ранее учёные объяснили, как бег по принципу 10–20–30 помогает укрепить сосуды и повысить выносливость.