Врач сказала, кого из молодых поджидает инсульт. Меч занесён и над качками

Сурская сказала «Аргументам и фактам», что у молодых людей к инсульту чаще всего приводят:

высокий уровень холестерина в крови и атеросклероз;

лишний вес;

вредные привычки (алкоголь и курение);

заболевания сердца и cистемные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная склеродермия, синдром Шёгрена и т. д.);

патология сосудов (диссекция).

В ходе плановой диспансеризации можно эти проблемы выявить. Для профилактики инсульта нужны физическая активность, контроль за весом и отказ от вредных привычек.

К вредным привычкам можно отнести чрезмерное потребление энергетических напитков. Как энергетики влияют на здоровье и какие патологии провоцируют — узнайте здесь.