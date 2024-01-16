Здоровье
04:00, 16 января 2024
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Врач сказала, кого из молодых поджидает инсульт. Меч занесён и над качками

Некоторые ошибочно считают, что инсульт — это проблема пожилых людей. Мол, возраст, здоровье ни к чёрту, вот и результат. На самом деле каждый четвёртый инсульт случается у людей молодого возраста или у детей. Причём с каждым годом инсультов среди этих категорий становится больше. Спортсмены и завсегдатаи тренажёрок тоже в зоне риска. Кандидат медицинских наук Елена Сурская рассказала, что конкретно спровоцирует апоплексический удар в молодом возрасте.
Врач сказала, кого из молодых поджидает инсульт. Меч занесён и над качками
© freepik

Сурская сказала «Аргументам и фактам», что у молодых людей к инсульту чаще всего приводят:

  • высокий уровень холестерина в крови и атеросклероз;
  • лишний вес;
  • вредные привычки (алкоголь и курение);
  • заболевания сердца и cистемные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная склеродермия, синдром Шёгрена и т. д.);
  • патология сосудов (диссекция).

В ходе плановой диспансеризации можно эти проблемы выявить. Для профилактики инсульта нужны физическая активность, контроль за весом и отказ от вредных привычек.

К вредным привычкам можно отнести чрезмерное потребление энергетических напитков. Как энергетики влияют на здоровье и какие патологии провоцируют — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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