Врачи достали из груди пациента с подозрением на туберкулёз неожиданный предмет

Хирурги достали из грудной клетки молодого человека… еловую веточку. Как признались врачи, в их практике такой инородный предмет внутри пациента встречается впервые.

Когда молодой человек пришёл в себя после операции, он смог объяснить удивлённым врачам, как частичка дерева попала ему в грудь. Оказывается, россиянин обожает утренние пробежки на свежем воздухе. Однажды он бегал в экопарке, взял в рот хвойную веточку и случайно её вдохнул.

Бегун сразу не придал значения этому происшествию — подумал, что просто проглотил веточку. Сейчас необычный пациент чувствует себя хорошо, рассказали в правительстве Тюменской области.

Похожая история приключилась с маленькой жительницей Чувашии. Девочка очень хотела быть похожа на старшую сестру и нацепила себе на нос её украшение для пирсинга. А потом неудачно вдохнула — и родителям пришлось везти её в больницу.