Врачи достали из груди пациента с подозрением на туберкулёз неожиданный предмет
Молодой житель Тюменской области ни с того ни с сего стал жаловаться на боли в груди. В поликлинике 20-летнему россиянину сделали рентген. Снимок показал, что у него есть изменения в грудной клетке с правой стороны. У парня заподозрили туберкулёз и направили к профильным врачам. Но во время диагностической операции выяснилось, что виновата в его состоянии вовсе не бацилла Коха.
Хирурги достали из грудной клетки молодого человека… еловую веточку. Как признались врачи, в их практике такой инородный предмет внутри пациента встречается впервые.
Когда молодой человек пришёл в себя после операции, он смог объяснить удивлённым врачам, как частичка дерева попала ему в грудь. Оказывается, россиянин обожает утренние пробежки на свежем воздухе. Однажды он бегал в экопарке, взял в рот хвойную веточку и случайно её вдохнул.
Бегун сразу не придал значения этому происшествию — подумал, что просто проглотил веточку. Сейчас необычный пациент чувствует себя хорошо, рассказали в правительстве Тюменской области.
Похожая история приключилась с маленькой жительницей Чувашии. Девочка очень хотела быть похожа на старшую сестру и нацепила себе на нос её украшение для пирсинга. А потом неудачно вдохнула — и родителям пришлось везти её в больницу.