Врачи назвали 5 признаков, указывающих на рак поджелудочной

Один из тревожных звоночков — внезапная потеря веса. Это может произойти непосредственно из-за проблем с поджелудочной железой, которая помогает переваривать пищу, а также из-за потери аппетита на фоне других симптомов, таких как боль.

Боль при раке поджелудочной может локализоваться в разных местах. Один из симптомов — боль в животе. Обычно это тупая, сверлящая боль, как правило, в верхней части живота. Боль может усиливаться в положении лёжа или после еды и отпускать, если податься корпусом вперёд.

Другой схожий симптом — боль в спине. Как правило, она постоянная и чаще всего локализуется в середине спины или чуть ниже лопаток. Это зависит от того, где находится опухоль, и от её формы.

На рак поджелудочной могут указать необычные изменения стула — частые крупные испражнения бледного цвета, с неприятным запахом, которые трудно смыть.

И ещё один показательный и наиболее распространённый симптом — желтуха. Это связано с накоплением билирубина, желтовато-коричневого вещества, вырабатываемого печенью.

Риск заболеть раком поджелудочной можно минимизировать, если вести правильный образ жизни. Вот что надо делать.