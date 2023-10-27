Врачи назвали 5 признаков, указывающих на рак поджелудочной
Рак поджелудочной железы прозвали тихим убийцей, потому что его проявления могут оставаться незамеченными, пока не станет уже слишком поздно. «Сгореть» от этого заболевания можно буквально за полгода. Медики собрали пять типичных симптомов, которые характерны для этого вида онкологии на ранних стадиях, сообщило издание Daily Mail. Вот что должно насторожить.
Один из тревожных звоночков — внезапная потеря веса. Это может произойти непосредственно из-за проблем с поджелудочной железой, которая помогает переваривать пищу, а также из-за потери аппетита на фоне других симптомов, таких как боль.
Боль при раке поджелудочной может локализоваться в разных местах. Один из симптомов — боль в животе. Обычно это тупая, сверлящая боль, как правило, в верхней части живота. Боль может усиливаться в положении лёжа или после еды и отпускать, если податься корпусом вперёд.
Другой схожий симптом — боль в спине. Как правило, она постоянная и чаще всего локализуется в середине спины или чуть ниже лопаток. Это зависит от того, где находится опухоль, и от её формы.
На рак поджелудочной могут указать необычные изменения стула — частые крупные испражнения бледного цвета, с неприятным запахом, которые трудно смыть.
И ещё один показательный и наиболее распространённый симптом — желтуха. Это связано с накоплением билирубина, желтовато-коричневого вещества, вырабатываемого печенью.
Риск заболеть раком поджелудочной можно минимизировать, если вести правильный образ жизни. Вот что надо делать.