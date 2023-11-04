Здоровье
09:00, 04 ноября 2023
1 мин.

Врачи назвали причины появления во рту металлического привкуса. Ничего хорошего

Два врача — терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов и к. м. н., гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко — в беседе с «Вечерней Москвой» объяснили, почему у человека может возникать привкус железа во рту. Симптом оказался вполне серьёзным: бывает при кровотечениях и раке. Самое простое, что им сопровождается, — нехватка в организме витаминов.

Врачи назвали причины появления во рту металлического привкуса. Ничего хорошего
© Freepik/stockking

Так, по мнению Харлова, привкус металла приближен к привкусу крови и появляется из-за кровотечения в пищеводе или кровоточивости язвы в желудке.

«Также при сильном кашле кровь может выделяться из бронхиального отдела, и во рту будет ощущаться неприятный вкус, — уточнил он.

Ткаченко рассказал, что у онкологических больных происходит искажение вкуса, но не стопроцентное железо, а похоже на него.

Чтобы определить причины появления привкуса, Харлов порекомендовал сначала пойти к терапевту. Он определит, у какого специалиста необходимо обследоваться. Либо можно сразу обратиться к гастроэнтерологу — он проверит, нет ли кровотечения в пищеводе или желудке и не дело ли в кровоточивости язвы.

До этого врач лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала, какие продукты особенно опасны для поджелудочной. Если не хотите узнать на себе, что такое панкреатит, лучше ими не увлекаться.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.