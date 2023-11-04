Врачи назвали причины появления во рту металлического привкуса. Ничего хорошего

Так, по мнению Харлова, привкус металла приближен к привкусу крови и появляется из-за кровотечения в пищеводе или кровоточивости язвы в желудке.

«Также при сильном кашле кровь может выделяться из бронхиального отдела, и во рту будет ощущаться неприятный вкус, — уточнил он.

Ткаченко рассказал, что у онкологических больных происходит искажение вкуса, но не стопроцентное железо, а похоже на него.

Чтобы определить причины появления привкуса, Харлов порекомендовал сначала пойти к терапевту. Он определит, у какого специалиста необходимо обследоваться. Либо можно сразу обратиться к гастроэнтерологу — он проверит, нет ли кровотечения в пищеводе или желудке и не дело ли в кровоточивости язвы.

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