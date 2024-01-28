Здоровье
Опубликовано 28 января 2024, 06:00
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Врачи назвали вид рака, который не нужно лечить. Никто не умрёт

Рак — опасное и тяжёлое заболевание. Оно может долго не давать о себе знать, поэтому врачи настаивают на регулярных осмотрах и диагностике, чтобы найти болезнь ещё на этапе зарождения. Если болезнь выявить на ранней стадии, то шансов поправить значительно больше. Оказалось, что некоторые вида рака даже не нужно лечить. Речь идёт о раке простаты низкого риска.
Врачи назвали вид рака, который не нужно лечить. Никто не умрёт
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Как сообщило издание The Conversation, к такому выводу пришли американские учёные. Они выяснили, что лечение рака простаты низкого риска может принести больше вреда, чем пользы. Дело в том, что ещё 10 лет назад такое заболевание лечили операцией или химией. В результате мужчины поправлялись, но потом сильно страдали из-за недержания мочи и проблем с эрекцией. Сейчас врачи и пациенты выбирают путь активного наблюдения. То есть течение болезнь постоянно контролируют, а лечение начинается только в случае прогрессирования. При этом уровень выживаемости в этом случае такой же, как и при агрессивном лечении.

Врачи пришли к выводу, что не лечение такого рака вреда не приносит. Все потому, что находят его чаще всего по скринингу и анализу крови на ПСА (простатспецифический антиген), а не по симптомам. ПСА может быть высоким не только при раке, но и из-за увеличения предстательной железы при старении, заметили медики.

Более частая проблема с простатой — простатит. О том, кто в группе риска по этой болячке, рассказали тут.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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