Врачи обнаружили во влагалище молодой пациентки камень размером с апельсин

Проверить гипотезу врачей подтолкнул тот факт, что молодая пациентка страдает церебральным параличом, поэтому прикована к постели. У таких больных часто бывает недержание мочи, из-за чего она попадает во влагалище.

Медицине известны случаи, когда у лежачих больных на фоне невылеченной бактериальной инфекции начинался застой мочи. Если больная женщина мало двигается, бактерии взаимодействуют с химическими веществами в моче, она скапливается во влагалище и затвердевает.

После того как врачи обнаружили причину плохого самочувствия пациентки, они разрушили камень, образовавшийся в её влагалище, с помощью лазера, а потом в течение 3 часов по кусочкам извлекали его специальными щипцами.

Подобные случаи известны, но всё-таки довольно редки. Гораздо более распространена другая разновидность кристаллизованных камней — камни в почках. Они образуются аналогично камням во влагалище, отметили врачи.