Здоровье
05:00, 26 ноября 2023
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Врачи обнаружили во влагалище молодой пациентки камень размером с апельсин

Необычная пациентка поступила к врачам из Ливанского университета. 27-летняя девушка жаловалась на сильные боли в животе. Сделав ей УЗИ, доктора были немало удивлены. Среди тазовых костей пациентки находился огромный камень, размером с апельсин, сообщил научный журнал Urology Case Reports. Таких случаев в мировой медицине известно не больше сотни. Но у этого феномена есть логичное объяснение.

Врачи обнаружили во влагалище молодой пациентки камень размером с апельсин
© Freepik/stefamerpik

Проверить гипотезу врачей подтолкнул тот факт, что молодая пациентка страдает церебральным параличом, поэтому прикована к постели. У таких больных часто бывает недержание мочи, из-за чего она попадает во влагалище.

Медицине известны случаи, когда у лежачих больных на фоне невылеченной бактериальной инфекции начинался застой мочи. Если больная женщина мало двигается, бактерии взаимодействуют с химическими веществами в моче, она скапливается во влагалище и затвердевает.

После того как врачи обнаружили причину плохого самочувствия пациентки, они разрушили камень, образовавшийся в её влагалище, с помощью лазера, а потом в течение 3 часов по кусочкам извлекали его специальными щипцами.

Подобные случаи известны, но всё-таки довольно редки. Гораздо более распространена другая разновидность кристаллизованных камней — камни в почках. Они образуются аналогично камням во влагалище, отметили врачи.

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