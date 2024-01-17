Врачи объяснили, чем вызван всплекс заболеваемости коклюшем в России

Как сообщил Росстат ранее, с января по октябрь 2023 года в России зарегистрировали 27 800 случаев коклюша. Эта цифра стала абсолютным рекордом последних лет. За последние годы самый высокий показатель был в 2019 году — 14 400 случаев.

По данным на декабрь 2023 года, 24,5% оценивают обстановку с инфекцией в своём регионе как напряжённую, ещё 29,9% — как умеренную, 2,3% — как критическую, 24,5% — как спокойную. Остальные не смогли ответить на вопрос. Опрос проводил профессиональный сервис «Справочник врача» среди 1316 респондентов.

Это же исследование показало, что, по мнению экспертов, текущий всплеск заболеваемости вызван неконтролируемыми миграционными потоками (30,2%) и влиянием пропаганды антипрививочников (34,5%). Ещё 12,8% полагают, что люди просто недостаточно информированы о важности вакцинации.

По мнению инфекциониста телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяны Когут, рост заболеваемости был ожидаем. Во-первых, потому что снова стали сильны воздушно-капельные инфекции , которые ушли на второй план во время пандемии, а, во-вторых, потому что коклюш часто распространяется циклично. Плюс не все россияне и не всегда регулярно делают прививки.

А вот главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов считает, что подъём заболеваемости связан с отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий в 2023 году (тех, что вводили во время пандемии коронавируса). Эту же версию подтвердили и в Роспотребнадзоре. Там заметили, что соблюдение календаря прививок поможет обезопасить себя от инфекции.

О том, почему коклюш особенно опасен для детей, рассказали в этом материале.