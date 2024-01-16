Врачи объяснили, работает ли пояс из собачьей шерсти при болях в пояснице

Как сообщила заместитель главврача клиники «Ниармедик» Регина Григорьева, любая шерсть может удерживать тепло , а значит, служит профилактическим средством от простуд.

«Можно носить пояса из собачьей или овечьей шерсти при радикулите, остеохондрозе, заболеваниях почек, мочекаменной болезни, почечной недостаточности, половой слабости у мужчин, воспалительны­х процессах у женщин, защемлении нервных окончаний при позвоночных грыжах и так далее», — объяснила она. Правда, делать это нужно под контролем врача и только по его рекомендации.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова подтвердила, что пояса из шерсти животных популярное средство для снятия болей в области поясницы.

«Такие пояса действительно могут обладать небольшим согревающим эффектом и оказывать массажный эффект, снижать болевые ощущения », — отметила она.

Но только такие средства должны дополнять обычную терапию, а не заменять её. Плюс прогревать какую-то часть тела можно только с разрешения врача, так как в некоторых случаях проблема способна только усугубиться.

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