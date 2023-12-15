Врачи пересадили переболевшему раком ребёнку палец с ноги его матери

Донором выбрали именно её, так как было больше шансов, что палец приживётся. Дело в том, что в 3 года мама уже была донором для сына — отдавала ему свой костный мозг.

Однако тогда произошла реакция «трансплантат против хозяина»: пересаженный костный мозг так сильно атаковал организм ребёнка, что у него срослись пальцы рук, согнулись и почти не двигались. А после операций у него начался некроз большого пальца на руке.

Именно его врачи попробовали восстановить с помощью донорского. Палец полностью прижился, рассказали в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, где проводили операцию. Пока прогнозы давать рано, но есть шансы, что палец сохранит максимально возможную функциональность, заявили доктора.