У российской школьницы нашли два желудка. Один из них пришлось вырезать

Как рассказали в РДКБ, девочка из Якутии жаловалась на боли в животе. В местной больнице у неё выявили удвоение внутренних органов: пищевода и желудка. Но случай оказался сложным и редким, поэтому ребёнка пришлось везти в Москву.

Кистозное удвоение в пищеварительном тракте встречается, но обычно удваивается совсем небольшой участок. У российской пациентки удвоение было такое большое, что врачи даже не сразу поняли — какой желудок «оригинальный», а какой добавочный.

«Такое протяжённое удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров », — рассказал врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости Сергей Макаров.

Во время операции специалисты сначала выделили и удалили второй пищевод до купола диафрагмы, после чего устранили добавочный желудок через разрез на передней брюшной стенке. Если бы девочку не прооперировали, у неё мог возникнуть тяжёлый рефлюкс-эзофагит — воспаление, которое появляется при забросе содержимого желудка в пищевод. Также патология могла привести к язвенному процессу с развитием кровотечения. Сейчас школьницу уже выписали.

Ранее российские врачи столкнулись с другим удивительным случаем. К ним поступила пациентка с двойной беременностью.