Врачи рассказали, что ходьба по лестнице поможет выявить опасную опухоль

В эфире программы «Жить здорово!» врач пояснил, что эффект двоения во время спуска по лестнице возникает по двум причинам: либо обе мышцы глаза, отвечающие за его движение вниз и кнаружи, не двигаются, либо движется только одна.

Иногда это просто врождённый эффект. Но если при ходьбе по лестнице зрение стало нарушаться только недавно — самое время идти делать МРТ головного мозга. Речь может идти об опухоли, которая и передавила нерв, активирующий верхнюю косую мышцу глаза.

Ведущая программы, врач Елена Малышева отметила, что в глазах двоится не из-за высокого давления, как считают некоторые. При этом одышка во время подъёма по лестнице может указать на проблему с сосудами и сердцем.

Ранее учёные из Университета Тулейна в США рассказали, какую ещё пользу можно получить от ходьбы по лестницам, если каждый день подниматься хотя бы на высоту пятого этажа.