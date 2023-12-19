Врачи рассказали, почему умер Пухляш из Little Big

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога и кардиолога Маргариты Королёвой, скорее всего, к проблемам со здоровьем привёл образ жизни. Днём у него наверняка были тренировки, так как он активно занимался танцами, а вечерами — выступления. Получается, что ночью приходилось совмещать и завтрак, и обед, и ужин.

Медик отметила, что если жир копится не на руках и ногах, а на внутренних органах, то проблемы со здоровьем могут начаться и в молодом возрасте. Внутренний жир начинает давить на сердце, которому со временем приходится работать не вертикально, а горизонтально. В этом случае нагрузка на сердце растёт кратно. При этом занятия танцами могли лишь усугубить проблему, так как организму во время тренировок нужно больше питательных веществ.

Эндокринолог Зухра Павлова, в свою очередь, отметила, что активности вроде танцев не могут защитить от негативного влияния нездорового образа жизни.

«К сожалению, часть калоража действительно тратится, но, видимо, потребляемой пищи хватало на то, чтобы наращивать объём жировой ткани», — объяснила врач.

В тучном теле всегда идёт воспалительный процесс, увеличивается нагрузка на сердце, печень и почки. Павлова отметила, что, судя по телосложению, Красилову нельзя было так интенсивно танцевать. При лишнем весе тренировки не должны быть интенсивными, они должны быть регулярными. Подойдут плавание и ходьба. Поэтому вполне вероятно, что Пухляш мог умереть из-за сердечного приступа, резюмировала она.

Здесь можно узнать подробнее о смерти Дмитрия Красилова.