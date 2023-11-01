Врачи спасли мать четверых детей от потери челюсти из-за рака

Многодетная мать почувствовала изменения в своём состоянии сразу после рождения четвёртого малыша. Но к врачам обращаться не стала. Через полгода у неё нашли рак груди третьей стадии и назначили соответствующее лечение.

В состав комплексной терапии вошли бисфосфонаты — препараты, влияющие на костный метаболизм. Во время их приёма практически запрещены любые манипуляции у стоматолога, даже чистка.

Очевидно, женщина о противопоказаниях не знала, и когда у неё разболелся зуб, обратилась в частную клинику. Там ей пришлось удалить один зуб, но именно из-за него она чуть не потеряла всю челюсть.

Дело в том, что у неё начал развиваться остеонекроз: в десне развился воспалительный процесс, который привёл к поражению костей и мягких тканей. В конце концов произошёл перелом челюсти, объяснил завотделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунёв.

Многодетной матери пришлось провести серьёзную операцию, в ходе которой ей удалили поражённые ткани, заменили половину челюсти титановой пластиной с искусственным суставом. Сейчас женщину уже выписали, и она продолжает борьбу с раком.

Ранее врачам удалось спасти россиянина, который перестал чувствовать стопы. При этом проблема была не в ногах.