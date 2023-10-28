Врачи спасли россиянина, переставшего чувствовать стопы. Проблема была не в ногах

Пациент жаловался на выраженные боли, слабость в ноге. Обе стопы у него онемели, и без трости мужчина уже не мог ходить. Врачи выяснили, что у него был запущенный сахарный диабет, о чём сам больной даже не подозревал. Проблемы со здоровьем он связывал с ранее перенесённой травмой спины.

«Ангиографическое исследование показало, что бедренная и подколенная артерии закупорены на протяжённом участке — от уровня паха до верхней трети голени», — рассказал подмосковный минздрав.

Кровь циркулировала лишь по обходным путям, но кровотока было недостаточно, чтобы нога нормально работала. Было принято решение выполнить гибридную операцию, чтобы максимально устранить возможные препятствия кровотоку. Для этого врачи сделали шунт из собственной вены пациента. Потом через катетер они удалили тромбы и расширили артерии голени.

После операции мужчина вновь почувствовал ноги и теперь может ходить без трости.

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