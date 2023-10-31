Врачи спасли россиянина с ожогом 90% тела. Он защитил деревню от пожара

В мае в Тюменской области бушевали лесные пожары, поэтому спасатели не справлялись с нагрузкой и им на помощь вышли местные жители. Волонтёры срубали горящие деревья, подвозили воду, сбивали ветками огонь и многое другое. Ну и не могло им везти вечно — в один из дней мужчин окружило пламя и Иван сильно обгорел.

Его доставили в больницу с ожогами 90% тела, причём 40% из них были очень глубокими. Такие травмы несовместимы с жизнью, но врачи не сдались. Они 78 дней в реанимации занимались мужчиной, держали его на ИВЛ и проводили операции по восстановлению кожи — у него даже глаза не закрывались.

В итоге мужчине удалось восстановить здоровье, теперь впереди у него длительная реабилитация. Однако добиться прежней подвижности не получится на локтях, плечах и костяшках — там, где ожоги были глубже всего. Всё время от Ивана не отходила его жена Галина, и после выписки она отвезла мужа домой.

Но чтобы получить ожог, не обязательно геройствовать где-то в лесах. Студентка колледжа в Екатеринбурге проехалась в троллейбусе и получила химический ожог второй степени на бедре. На сиденье обнаружилась какая-то жидкость, причём очень подозрительная. Девушка уверена, что её специально разлили.