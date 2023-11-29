Врачи убрали огромный горб 12-летней россиянке. Он мешал ей дышать

Врачи установили во второй и третий поясничные позвонки пациентки специальные винты и соединили их между собой стержнями. Затем они постепенно скорректировали ось позвоночника в трёх плоскостях.

Всю эту металлоконструкцию хирурги укрепили костным аутотрансплатнтантом, чтобы в будущем она была максимально стабильной.