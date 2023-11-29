Врачи убрали огромный горб 12-летней россиянке. Он мешал ей дышать
У 12-летней девочки из Омской области была тяжёлая форма сколиоза, которая к тому же быстро прогрессировала. Когда юная пациентка поступила в московскую больницу, её позвоночник отклонился от нормы на 115 градусов, левое плечо было на 10 см ниже правого и у неё был огромный горб. Это не просто косметический дефект — из-за такой аномалии и врождённых проблем с сердцем у ребёнка развилась дыхательная недостаточность.
Врачи установили во второй и третий поясничные позвонки пациентки специальные винты и соединили их между собой стержнями. Затем они постепенно скорректировали ось позвоночника в трёх плоскостях.
Всю эту металлоконструкцию хирурги укрепили костным аутотрансплатнтантом, чтобы в будущем она была максимально стабильной.
В итоге горб дисбаланс плечевого пояса и рёберный горб у девочки исчезли, а угол деформации теперь не превышает 40 градусов. Пациентка уже полностью восстановилась и ведёт активный образ жизни, рассказали в больнице.
Сколиоз относится к неизлечимым заболеваниям, только знают об этом далеко не все. Из-за этого и исправить его пытаются совсем не у тех специалистов. Почитайте, как на самом деле помогают пациентам со сколиозом.