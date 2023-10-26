Врагу можно не отдавать, но скорректировать придётся. Как сделать ужин полезнее

Диетолог-консультант и заместитель директора центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что ужин — особенный приём пищи и для него мало соблюдать калораж или баланс белков, жиров и углеводов. Нужно придерживаться нескольких правил, например:

Исключить мясо. В нём много насыщенных жирных кислот, которые в большом количестве могут вызвать сбои в работе сердца, сосудов, привести к диабету и ожирению. Можно заменить мясо растительными белками вроде бобовых, цельнозерновых или соевым мясом. Исключить молочные продукты. Даже в самом разбавленном или лёгком кефире есть природные трансжиры. Лучше заменить такой перекус горсткой орехов или овощным салатом с растительным маслом. Убрать сладкое. Но если очень хочется, то можно съесть фрукт или немного сухофруктов. Главное — никакого сахара.

Но что точно правда — так это то, что последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. И лучше, чтобы он случился не глубокой ночью, потому что в тёмное время суток замедляется работа организма и он начинает медленнее переваривать. Если баловаться перекусами по ночам, особенно углеводными, то можно умножить лишние килограммы.