Врагу можно не отдавать, но скорректировать придётся. Как сделать ужин полезнее
Диетологи постоянно твердят о том, как должен выглядеть приём пищи — важно соблюсти баланс питательных веществ и не налегать на калорийные продукты. А ужин при этом стоит есть не позднее 3 часов до сна. Но оказалось, что это не все секреты, которые должны знать люди, желающие похудеть или просто улучшить качество жизни.
Диетолог-консультант и заместитель директора центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что ужин — особенный приём пищи и для него мало соблюдать калораж или баланс белков, жиров и углеводов. Нужно придерживаться нескольких правил, например:
- Исключить мясо. В нём много насыщенных жирных кислот, которые в большом количестве могут вызвать сбои в работе сердца, сосудов, привести к диабету и ожирению. Можно заменить мясо растительными белками вроде бобовых, цельнозерновых или соевым мясом.
- Исключить молочные продукты. Даже в самом разбавленном или лёгком кефире есть природные трансжиры. Лучше заменить такой перекус горсткой орехов или овощным салатом с растительным маслом.
- Убрать сладкое. Но если очень хочется, то можно съесть фрукт или немного сухофруктов. Главное — никакого сахара.
Но что точно правда — так это то, что последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. И лучше, чтобы он случился не глубокой ночью, потому что в тёмное время суток замедляется работа организма и он начинает медленнее переваривать. Если баловаться перекусами по ночам, особенно углеводными, то можно умножить лишние килограммы.