Здоровье
05:00, 26 октября 2023
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Врагу можно не отдавать, но скорректировать придётся. Как сделать ужин полезнее

Диетологи постоянно твердят о том, как должен выглядеть приём пищи — важно соблюсти баланс питательных веществ и не налегать на калорийные продукты. А ужин при этом стоит есть не позднее 3 часов до сна. Но оказалось, что это не все секреты, которые должны знать люди, желающие похудеть или просто улучшить качество жизни.

Врагу можно не отдавать, но скорректировать придётся. Как сделать ужин полезнее
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Диетолог-консультант и заместитель директора центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что ужин — особенный приём пищи и для него мало соблюдать калораж или баланс белков, жиров и углеводов. Нужно придерживаться нескольких правил, например:

  1. Исключить мясо. В нём много насыщенных жирных кислот, которые в большом количестве могут вызвать сбои в работе сердца, сосудов, привести к диабету и ожирению. Можно заменить мясо растительными белками вроде бобовых, цельнозерновых или соевым мясом.
  2. Исключить молочные продукты. Даже в самом разбавленном или лёгком кефире есть природные трансжиры. Лучше заменить такой перекус горсткой орехов или овощным салатом с растительным маслом.
  3. Убрать сладкое. Но если очень хочется, то можно съесть фрукт или немного сухофруктов. Главное — никакого сахара.

Но что точно правда — так это то, что последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. И лучше, чтобы он случился не глубокой ночью, потому что в тёмное время суток замедляется работа организма и он начинает медленнее переваривать. Если баловаться перекусами по ночам, особенно углеводными, то можно умножить лишние килограммы.

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