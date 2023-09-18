Вредная бактерия. 4 признака, что в организме хозяйничает хеликобактер пилори

Когда хеликобактер пилори активизируется, она начинает поражать слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая в них воспаление. Последствиями могут стать:

хронический гастрит — периодически обостряющийся воспалительный процесс в стенке желудка,

язва — дефект слизистой, при котором ткани буквально разъедает.

Причём язвы вызывают кровотечение и перфорацию стенок желудка, и если человеку вовремя не помочь, он умрёт.

Проблема в том, что симптомы заражения хеликобактер пилори неспецифичны, потому что могут быть и при других заболеваниях пищеварительного тракта.

Есть четыре характерных признака:

«голодные боли», которые усиливаются на голодный желудок, особенно утром, до завтрака. Также бывает ощущение сильного переедания после обычного приёма пищи, потеря аппетита;

частые запоры или, наоборот, периодические приступы сильной диареи. Проблемы со стулом могут сопровождаться повышенным газообразованием и вздутием живота;

беспричинные приступы тошноты и рвоты;

проблемы с артериальным давлением, приступы тахикардии на фоне длительного воспалительного процесса. Также возможны слабость, головные боли, головокружение, обмороки, бледность кожи.



Способы выявить хеликобактер пилори: