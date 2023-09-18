Здоровье
09:40, 18 сентября 2023
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Вредная бактерия. 4 признака, что в организме хозяйничает хеликобактер пилори

Хеликобактер пилори есть более чем у половины населения Земли. Однако пугаться не стоит: эта бактерия может вполне мирно уживаться с естественной микрофлорой человека, не вызывая никаких проблем с желудком. Риски возникают, если микроорганизм активизируется. По каким признакам понять, что это произошло, рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков.

Вредная бактерия. 4 признака, что в организме хозяйничает хеликобактер пилори
© Freepik

Когда хеликобактер пилори активизируется, она начинает поражать слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая в них воспаление. Последствиями могут стать:

  • хронический гастрит — периодически обостряющийся воспалительный процесс в стенке желудка,
  • язва — дефект слизистой, при котором ткани буквально разъедает.

Причём язвы вызывают кровотечение и перфорацию стенок желудка, и если человеку вовремя не помочь, он умрёт.

Проблема в том, что симптомы заражения хеликобактер пилори неспецифичны, потому что могут быть и при других заболеваниях пищеварительного тракта.

Есть четыре характерных признака:

    1. «голодные боли», которые усиливаются на голодный желудок, особенно утром, до завтрака. Также бывает ощущение сильного переедания после обычного приёма пищи, потеря аппетита;
    1. частые запоры или, наоборот, периодические приступы сильной диареи. Проблемы со стулом могут сопровождаться повышенным газообразованием и вздутием живота;
    1. беспричинные приступы тошноты и рвоты;
    1. проблемы с артериальным давлением, приступы тахикардии на фоне длительного воспалительного процесса. Также возможны слабость, головные боли, головокружение, обмороки, бледность кожи.

Способы выявить хеликобактер пилори:

  • анализ крови или кала на антитела к хеликобактеру;
  • дыхательные тесты;
  • биопсия.
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