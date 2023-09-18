Вредная бактерия. 4 признака, что в организме хозяйничает хеликобактер пилори
Хеликобактер пилори есть более чем у половины населения Земли. Однако пугаться не стоит: эта бактерия может вполне мирно уживаться с естественной микрофлорой человека, не вызывая никаких проблем с желудком. Риски возникают, если микроорганизм активизируется. По каким признакам понять, что это произошло, рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков.
Когда хеликобактер пилори активизируется, она начинает поражать слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая в них воспаление. Последствиями могут стать:
- хронический гастрит — периодически обостряющийся воспалительный процесс в стенке желудка,
- язва — дефект слизистой, при котором ткани буквально разъедает.
Причём язвы вызывают кровотечение и перфорацию стенок желудка, и если человеку вовремя не помочь, он умрёт.
Проблема в том, что симптомы заражения хеликобактер пилори неспецифичны, потому что могут быть и при других заболеваниях пищеварительного тракта.
Есть четыре характерных признака:
- «голодные боли», которые усиливаются на голодный желудок, особенно утром, до завтрака. Также бывает ощущение сильного переедания после обычного приёма пищи, потеря аппетита;
- частые запоры или, наоборот, периодические приступы сильной диареи. Проблемы со стулом могут сопровождаться повышенным газообразованием и вздутием живота;
- беспричинные приступы тошноты и рвоты;
- проблемы с артериальным давлением, приступы тахикардии на фоне длительного воспалительного процесса. Также возможны слабость, головные боли, головокружение, обмороки, бледность кожи.
Способы выявить хеликобактер пилори:
- анализ крови или кала на антитела к хеликобактеру;
- дыхательные тесты;
- биопсия.