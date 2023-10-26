Вроде и любители, а ломаются, как профи. 5 способов избежать травм по время фитнеса

Подробнее о проблеме рассказала экс-участница сборной России по горнолыжному спорту и реабилитолог московского ФК «Локомотив» Надежда Смирнова. Она выпустила собственные курсы по реабилитации после операций и травм, о чём сейчас и пойдёт речь.

Специалистка напомнила, что повреждения во время тренировки может получить кто угодно — хоть любитель, хоть профи. Поэтому важно знать, как не допустить травмы или потом восстановиться после них. Особенно страдают спина, колени, плечи, локти и мышцы с сухожилиями.

Важно:

размяться перед тренировкой, чтобы повысить эластичность мышц, сухожилий и подвижность суставов;

делать миофасциальный релиз и растяжку;

принимать витамины и минералы;

принимать холодовые ванны (помогут снять боль и уменьшить отеки, если перестарались на тренировке);

высыпаться.

Если представлять себя спортсменом мирового уровня, потея на тренажере или турнике, не хочется, то можно просто заменить такой фитнес прогулками. А чтобы эффект был заметнее, то ещё можно и рюкзак добавить — так появится груз для усиленных тренировок.